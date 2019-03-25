支持小微企業 李育家：應簡化送保程序、降保證手續費

2019-03-25 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中華民國全國中小企業總會理事長李育家指出，小微企業向銀行貸款經常碰壁，受到很多限制，中小企業處何處長甫上任，立即召開會議，邀集金管會及銀行界研商如何對小規模企業增加放款數，並得到金管會支持，提出將「申辦戶數」列為考評指標，中小企業總會對此提案深表支持與肯定。

關於支持小微企業，李育家今（25）日表示，政府應減化信用保證送保程序，降低保證手續費，以提高保證誘因。同時，李育家並進一步建議，中小企業發展基金及國發基金針對小微企業的資金協助，可以免息，以減輕小微企業的負擔。