親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

面對假新聞紅色統戰，台灣如何守住民主？

蔡英文拚外交喊話韓國瑜 請告訴中國「停止打壓台灣」

支持小微企業 李育家：應簡化送保程序、降保證手續費

2019-03-25 12:32經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

中華民國全國中小企業總會理事長李育家指出，小微企業向銀行貸款經常碰壁，受到很多限制，中小企業處何處長甫上任，立即召開會議，邀集金管會及銀行界研商如何對小規模企業增加放款數，並得到金管會支持，提出將「申辦戶數」列為考評指標，中小企業總會對此提案深表支持與肯定。

關於支持小微企業，李育家今（25）日表示，政府應減化信用保證送保程序，降低保證手續費，以提高保證誘因。同時，李育家並進一步建議，中小企業發展基金及國發基金針對小微企業的資金協助，可以免息，以減輕小微企業的負擔。

金管會

相關新聞

長華看半導體景氣 估最快第2季逐步回升

2019-03-25 10:40

兩岸金融破冰？ 金管會銀行局長率隊到大陸

2019-03-25 09:56

尚志明日列為變更交易方法且採分盤集合競價交易

2019-03-25 07:39

劉宗聖專訪／元大引領趨勢 邁向投信2.0

2019-03-25 00:29

劉宗聖專訪／債券ETF升級 強化風控

2019-03-25 00:27

劉宗聖專訪／元大投信專利數量 稱冠業界

2019-03-25 00:27

加碼台股 公股行庫銀彈330億

2019-03-24 23:54

華銀主辦康普15億聯貸 獲銀行團超額認購

2019-03-24 23:25

第一金發票盃路跑鳴槍 鼓勵民眾做愛心

2019-03-24 23:25

南山醫務社工獎挺公益 高雄榮總陽明獲獎

2019-03-24 23:25

投保法翻修 盯董監內線炒股

2019-03-24 23:25

中信金招募MA誘因大 外派年薪200萬

2019-03-24 23:21

美元定存利率 衝到4%

2019-03-24 22:33

兆豐金控今年配發現金股利至少1.6元 殖利率直逼6％

2019-03-24 21:14

中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬

2019-03-24 14:33

使用牌照稅4月1日開徵 有多種繳費方式

2019-03-24 11:15

彰銀挺新創 幫企業找錢

2019-03-22 00:40

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:27
看更多

熱門文章

誠美材風暴擴大 面板爆斷鏈危機

2019-03-24 23:21

第一金今年股利配發會比去年高 殖利率上看5％

2019-03-24 13:42

鼓勵休假還有補助！這銀行員工休越多領越多

2019-03-24 12:44

兆豐金控今年配發現金股利至少1.6元 殖利率直逼6％

2019-03-24 21:14

家登專利案敗訴 撼動晶圓鏈

2019-03-24 23:29

紓解桃機人潮 第三航廈土建工程招標

2019-03-24 15:20

誠美材全額交割？ 本周分曉

2019-03-24 23:26

三星S10熱銷 供應鏈進補

2019-03-24 23:27

中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬

2019-03-24 14:33

洗錢防制不能擾民 但兩種人除外

2019-03-24 21:33

套裝變「毛巾套頭」…因為這群人 銀行制服快絕版

2019-03-25 11:00

美元定存利率 衝到4%

2019-03-24 22:33

5G頻譜釋照 要先過兩關

2019-03-24 23:16

業界：誠美材重組董事會 當務之急

2019-03-24 23:24

國安基金擴至1兆？ 周三審查

2019-03-24 23:38

家登不願挨打…找到有利證據

2019-03-24 23:25

不擔憂4.5代廠遭拍賣 華映：留6代廠是正確做法

2019-03-24 19:11

健檢費用 不能列舉扣除

2019-03-24 23:01

英特格出手…打兩如意算盤

2019-03-24 23:24

中信金MA外派年薪上看200萬 全公司設免治馬桶吸人才

2019-03-24 21:34

韓流席捲大高雄 謝金河籲韓國瑜努力招商帶動入住人流

2019-03-25 10:19

裕隆百萬支持新創 解鎖未來城市的汽車狂想

2019-03-24 19:24

三因素…三星新機逆勢翻身

2019-03-24 23:25

油、電、水…凍漲政治學？

2019-03-24 23:58

營所稅申報 慎防三大錯誤

2019-03-24 23:01

智慧衣大投資 拚兩年商轉

2019-03-24 23:19

台灣出生率排名疑墊底 國發會：與實際數據不符

2019-03-25 05:02

加碼台股 公股行庫銀彈330億

2019-03-24 23:54

新聞眼／反市場之道 到頭來全民埋單

2019-03-25 00:02

浩鼎案判決 產業士氣指標

2019-03-24 23:00

5G商轉倒數／電信業摩拳擦掌 志在必得

2019-03-24 23:14

台商回流投資 經濟部：兩大誘因不可不知

2019-03-25 10:02

國安基金 立委喊增至兆元

2019-03-25 00:22

天然氣熱值一元化 中油：時程及補助均未定案

2019-03-24 15:12

瑩碩一對寶 打造學名藥一條龍

2019-03-24 13:24

投保法翻修 盯董監內線炒股

2019-03-24 23:25

水泥獲利創史上新高 陸禁用低階水泥推升營運

2019-03-25 10:42

名家觀點／從國際談判看川普的經貿算計

2019-03-25 00:32

黃斑部病變治療 商機大

2019-03-24 22:59

能源局長林全能升任經濟部常次 副局長李君禮可望扶正

2019-03-25 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top