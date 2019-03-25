親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

面對假新聞紅色統戰，台灣如何守住民主？

蔡英文拚外交喊話韓國瑜 請告訴中國「停止打壓台灣」

兩岸金融三會何時登場 顧立雄：大陸回覆海基海協先破冰

2019-03-25 11:46經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

兩岸金融三會停擺三年多，外界關注何時恢復召開，金管會主委顧立雄今天在立法院受訪時首度表示，大陸方面已回覆，海基及海協要先有破冰，才有可能。

金管會銀行局長邱淑貞去年到大陸召開兩岸工作層級會議，顧立雄表示，雙方儘量維持每年舉行例行業務檢討，都維持在工作層級，這不是民進黨上任首次；保險局也有時他們來、我們去，層級上沒有銀行局長層級，因大陸保監併入銀監會，我們會來跟銀保監會溝通，都是透過研討會性質，有時他們也會過來。

至於三局均維持每年碰面？顧立雄說，證期局是他來後就沒有，IOSCO是在國外，都會碰到，但現在指的是兩岸間，業務與監理需要儘量維持互動；銀行部分，因兩岸都有據點，需求高一點，保險局相對不高所以維持組長層級，但仍希望有好的交流，保險局也希望高一點層級，會透過會議安排。

你何時去？有沒有試著跟大陸方面溝通，恢復兩岸金融三會的召開？顧立雄說: 「我的層級已非單純監理層級。」國際會議上碰到會試著溝通嗎？顧立雄說，坦白一點，海協及海基要先有破，才有可能。

但三局都有簽MOU？顧立雄說，他們已回覆過了，他的層級已經屬於海基、海協要先破冰的問題，已不是單純業務監理需要的問題，業務需要的他們仍表現善意，在兩岸監理需要上，工作層級可進行會面。

顧立雄保險金管會

相關新聞

長華看半導體景氣 估最快第2季逐步回升

2019-03-25 10:40

兩岸金融破冰？ 金管會銀行局長率隊到大陸

2019-03-25 09:56

尚志明日列為變更交易方法且採分盤集合競價交易

2019-03-25 07:39

劉宗聖專訪／元大引領趨勢 邁向投信2.0

2019-03-25 00:29

劉宗聖專訪／債券ETF升級 強化風控

2019-03-25 00:27

劉宗聖專訪／元大投信專利數量 稱冠業界

2019-03-25 00:27

加碼台股 公股行庫銀彈330億

2019-03-24 23:54

華銀主辦康普15億聯貸 獲銀行團超額認購

2019-03-24 23:25

第一金發票盃路跑鳴槍 鼓勵民眾做愛心

2019-03-24 23:25

南山醫務社工獎挺公益 高雄榮總陽明獲獎

2019-03-24 23:25

投保法翻修 盯董監內線炒股

2019-03-24 23:25

中信金招募MA誘因大 外派年薪200萬

2019-03-24 23:21

美元定存利率 衝到4%

2019-03-24 22:33

兆豐金控今年配發現金股利至少1.6元 殖利率直逼6％

2019-03-24 21:14

中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬

2019-03-24 14:33

使用牌照稅4月1日開徵 有多種繳費方式

2019-03-24 11:15

彰銀挺新創 幫企業找錢

2019-03-22 00:40

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:27
看更多

熱門文章

誠美材風暴擴大 面板爆斷鏈危機

2019-03-24 23:21

第一金今年股利配發會比去年高 殖利率上看5％

2019-03-24 13:42

鼓勵休假還有補助！這銀行員工休越多領越多

2019-03-24 12:44

兆豐金控今年配發現金股利至少1.6元 殖利率直逼6％

2019-03-24 21:14

家登專利案敗訴 撼動晶圓鏈

2019-03-24 23:29

紓解桃機人潮 第三航廈土建工程招標

2019-03-24 15:20

誠美材全額交割？ 本周分曉

2019-03-24 23:26

三星S10熱銷 供應鏈進補

2019-03-24 23:27

中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬

2019-03-24 14:33

洗錢防制不能擾民 但兩種人除外

2019-03-24 21:33

美元定存利率 衝到4%

2019-03-24 22:33

套裝變「毛巾套頭」…因為這群人 銀行制服快絕版

2019-03-25 11:00

5G頻譜釋照 要先過兩關

2019-03-24 23:16

業界：誠美材重組董事會 當務之急

2019-03-24 23:24

國安基金擴至1兆？ 周三審查

2019-03-24 23:38

家登不願挨打…找到有利證據

2019-03-24 23:25

不擔憂4.5代廠遭拍賣 華映：留6代廠是正確做法

2019-03-24 19:11

健檢費用 不能列舉扣除

2019-03-24 23:01

英特格出手…打兩如意算盤

2019-03-24 23:24

中信金MA外派年薪上看200萬 全公司設免治馬桶吸人才

2019-03-24 21:34

韓流席捲大高雄 謝金河籲韓國瑜努力招商帶動入住人流

2019-03-25 10:19

裕隆百萬支持新創 解鎖未來城市的汽車狂想

2019-03-24 19:24

三因素…三星新機逆勢翻身

2019-03-24 23:25

油、電、水…凍漲政治學？

2019-03-24 23:58

營所稅申報 慎防三大錯誤

2019-03-24 23:01

智慧衣大投資 拚兩年商轉

2019-03-24 23:19

台灣出生率排名疑墊底 國發會：與實際數據不符

2019-03-25 05:02

加碼台股 公股行庫銀彈330億

2019-03-24 23:54

新聞眼／反市場之道 到頭來全民埋單

2019-03-25 00:02

浩鼎案判決 產業士氣指標

2019-03-24 23:00

5G商轉倒數／電信業摩拳擦掌 志在必得

2019-03-24 23:14

台商回流投資 經濟部：兩大誘因不可不知

2019-03-25 10:02

國安基金 立委喊增至兆元

2019-03-25 00:22

天然氣熱值一元化 中油：時程及補助均未定案

2019-03-24 15:12

瑩碩一對寶 打造學名藥一條龍

2019-03-24 13:24

投保法翻修 盯董監內線炒股

2019-03-24 23:25

名家觀點／從國際談判看川普的經貿算計

2019-03-25 00:32

水泥獲利創史上新高 陸禁用低階水泥推升營運

2019-03-25 10:42

黃斑部病變治療 商機大

2019-03-24 22:59

華銀主辦康普15億聯貸 獲銀行團超額認購

2019-03-24 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top