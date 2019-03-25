兩岸金融三會何時登場 顧立雄：大陸回覆海基海協先破冰

2019-03-25 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



兩岸金融三會停擺三年多，外界關注何時恢復召開，金管會主委顧立雄今天在立法院受訪時首度表示，大陸方面已回覆，海基及海協要先有破冰，才有可能。

金管會銀行局長邱淑貞去年到大陸召開兩岸工作層級會議，顧立雄表示，雙方儘量維持每年舉行例行業務檢討，都維持在工作層級，這不是民進黨上任首次；保險局也有時他們來、我們去，層級上沒有銀行局長層級，因大陸保監併入銀監會，我們會來跟銀保監會溝通，都是透過研討會性質，有時他們也會過來。

至於三局均維持每年碰面？顧立雄說，證期局是他來後就沒有，IOSCO是在國外，都會碰到，但現在指的是兩岸間，業務與監理需要儘量維持互動；銀行部分，因兩岸都有據點，需求高一點，保險局相對不高所以維持組長層級，但仍希望有好的交流，保險局也希望高一點層級，會透過會議安排。

你何時去？有沒有試著跟大陸方面溝通，恢復兩岸金融三會的召開？顧立雄說: 「我的層級已非單純監理層級。」國際會議上碰到會試著溝通嗎？顧立雄說，坦白一點，海協及海基要先有破，才有可能。

但三局都有簽MOU？顧立雄說，他們已回覆過了，他的層級已經屬於海基、海協要先破冰的問題，已不是單純業務監理需要的問題，業務需要的他們仍表現善意，在兩岸監理需要上，工作層級可進行會面。