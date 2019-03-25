尚志明日列為變更交易方法且採分盤集合競價交易

2019-03-25 07:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證交所表示，尚志半導體（3579）股票經列為變更交易方法在案，該公司依規定公告申報最近期財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，證交所公告自明（26）日起，將其股票併案列為變更交易方法且採分盤集合競價交易方式。