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泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

中信金MA外派年薪上看200萬 全公司設免治馬桶吸人才

2019-03-24 21:34經濟日報 記者林子桓╱即時報導

中信金控今（24）日舉辦2019儲備幹部（MA）招募計畫說明會，會中共有四位MA學長姐分享歷程，其中台壽經理林佳穎分享說，許多學弟妹進來後，都感到很訝異。

中信金搶人才出招，其中一名與談者林耕賢說，當時投遞好幾家銀行的MA培訓，正在猶豫時接到中信金主管的電話，邀請他前往公司吃飯、聊天，隨後他認為，這家公司留才的動機強烈且有企圖心，就選擇到中信金服務。

大型金控繼台新金於上周日舉辦MA徵才後，昨日為富邦金，今天則是中信金與國泰金同時舉辦台北說明會，每家現場都湧入超過300人。近年來各家金控相繼舉辦說明會徵才，並祭出奇招，高層主管說，現在搶人才競爭相當激烈，沒有顯現出誠意、祭出優質福利，真的很難找到好人才。

中信金MA計畫至今已邁入第16年，至於留任率，全球人力資源處處長羅宏瑜說，若扣除自願離開，留任率約75%；若包含自己離開，每年留任率約50%~60%。若錄取中信金MA，就有機會外派海外，加上津貼、獎金，年薪上看200萬元，而若在台灣培訓的話，年薪也有機會上看百萬。

中信金表示，經過兩年系統性輪調培訓，通過層層考驗脫穎而出的MA將於培訓後升任經理，成為獨當一面的專業經理人。

日前中信金放寬服裝儀容，今日說明會現場可看出，該金控總經理吳一揆率領高階主管出席，都穿著牛仔褲，象徵金融業翻轉傳統、走向年輕創新，並以自身職場經驗，鼓勵新世代人才突破自我，掌握國家趨勢及數位科技派動，勇於接受挑戰。

吳一揆表示，中信金將繼續維持「保險、數位、海外」三大發展策略，目前短時間併購3間保險公司，且子公司台灣人壽線上核保已衝上第2大，僅次於國泰人壽

對於未來海外獲利貢獻比例，他指出，台灣的獲利有限，目前海外收益（不含OBU）占比約31%，希望未來五年內可提高至45%～50%，且國外併購的腳步不會停下來。

中信金控總經理吳一揆（前排左五）與高階主管今日特別穿牛仔褲出席「2019儲備幹部...
中信金控總經理吳一揆（前排左五）與高階主管今日特別穿牛仔褲出席「2019儲備幹部計畫」總部說明會，象徵金融業翻轉傳統、走向年輕創新。／中信金控提供
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中信金控國泰人壽吳一揆

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