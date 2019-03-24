洗錢防制不能擾民 但兩種人除外

2019-03-24 21:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



為避免銀行防制洗錢造成擾民，在行政院指示下，金管會陸續採取多項簡政便民措施，並要求銀行公會對低風險客戶研擬簡化措施，公會已提出建議案供銀行參考，但有兩類人不能採取簡便措施。

為落實行政院指示的簡政便民，金管會要求銀行公會對低風險客戶研議採取簡化措施，銀行公會已將研議結果提報金管會，根據銀行公會提出供各銀行參考的作法，銀行應綜合考量客戶背景、職業、地域等，識別客戶的洗錢風險。

並依客戶的風險等級，作為加強客戶審查措施執行強度的依據，其中對於低風險客戶，銀行可採取簡化措施來確認客戶身分，但只有兩類人，不能採取簡化措施。

包括第一，客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐的高風險國家或地區，包括但不限於金管會函轉國際防制洗錢組織所公告防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失的國家或地區，及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議的國家或地區。

第二，足以懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐。

銀行業者表示，除了這兩類人，其他客戶若屬低風險，銀行都應採取簡政便民措施。

為加強宣導，並落實行政院要求的不擾民，金管會最近也在北、中、南、東，分區舉辦說明會，由當地有設點的銀行邀請客戶參與，金管會主委顧立雄也親自主持在台南及台北舉辦的兩場明會，希望銀行能在合理範圍內執行洗錢防制、防範詐騙等作業。