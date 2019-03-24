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兆豐金控今年配發現金股利至少1.6元 殖利率直逼6％

2019-03-24 21:14聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

兆豐金控擺脫被美國裁罰的陰霾，去年每股稅後純益2.07元、年增9.5%，穩居公股金控第一。兆豐金去年配發2017年現金股利1.5元、配發率79.4%，董事長張兆順表示，今年股利配發「至少1.6元沒有問題」，全數配發現金股利，實際數字須經董事會與股東會通過。

以兆豐金控今年配發的2018年現金股利1.6元來估算，以目前股價28元左右來計算，股息殖利率5.7%。

張兆順表示，去年獲利好，估計員工年終績效獎金總計平均可達8個月。今年擴大徵才，全年預計招募600人。銀行可透過儲備幹部（MA）計畫找到跨領域的人才，兆豐銀員工普遍學歷高，海外學成歸國的人才多，目前沒有推出MA計畫的急迫性。

針對美國聯準會（FED）最新決議今年不升息並於9月停止縮表，張兆順分析，代表美國貨幣政策不再繼續緊縮，但也顯示經濟前景不樂觀、風險加大。資金面對台股是短期的影響，基本面的影響才是長期健康的。

他表示，兆豐銀行今年台股資上限為一百億元，目前還沒滿，如果有需要董事會可再授權，但當經濟基本面變差，股市投資就要比較謹慎，因為個股差表現異大，要慎選獲利好具未來性的個股來投資，必須更尊重專業。

張兆順今日特地兼程南下，擔任中職30周年統一獅台南主場開幕戰開球嘉賓，不僅全程與獅迷共同為南霸天加油打氣，場間更投送出多顆球星簽名球，讓觀眾爭相收藏。

張兆順表示，中華職棒30年來，統一獅隊拿下最多座總冠軍，自上周宣布兆豐將與統一獅進行跨界合作後，便相當期待今天南下與眾多獅迷齊聚，一同為統一獅開幕首戰勝利集氣加油，最後統一獅以1比0勝富邦悍將。

兆豐銀行力挺國球，期待透過企業的大力支持，能帶動國家棒球運動發展，讓打棒球的年輕人有更好的前景。兆豐銀行表示，與統一獅合作推出「兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡」，新卡上市當天便席捲獅迷各大論壇與粉絲團，不到24小時便有超過千件申辦。

兆豐銀行董事長張兆順（左二）與旅日名將、傳奇球星「大郭」郭源治（右三）、統一獅前...
兆豐銀行董事長張兆順（左二）與旅日名將、傳奇球星「大郭」郭源治（右三）、統一獅前總教練、首位中職百勝投手「草總」謝長亨（左三）為職棒開幕戰開球。圖／統一獅提供
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兆豐銀行董事長張兆順今日特地兼程南下，擔任中職30周年統一獅台南主場開幕戰開球嘉...
兆豐銀行董事長張兆順今日特地兼程南下，擔任中職30周年統一獅台南主場開幕戰開球嘉賓，大學時期曾加入棒球隊的張兆順，拿起球棒有模有樣。圖／統一獅提供
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兆豐銀行董事長張兆順今日特地兼程南下，擔任中職30周年統一獅台南主場開幕戰開球嘉...
兆豐銀行董事長張兆順今日特地兼程南下，擔任中職30周年統一獅台南主場開幕戰開球嘉賓。圖／統一獅提供
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兆豐銀行董事長張兆順及總經理蔡永義出席中職30周年統一獅台南主場開幕賽觀戰，全程...
兆豐銀行董事長張兆順及總經理蔡永義出席中職30周年統一獅台南主場開幕賽觀戰，全程與獅迷共同為南霸天加油打氣，場間更投送出多顆球星簽名球，讓觀眾爭相收藏。記者沈婉玉／攝影
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兆豐銀行統一獅張兆順

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