國泰金控數位徵才大玩創意梗 首度開放職系講解區

2019-03-24 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



國泰金控今年徵才主題為「敢於做最好的選擇」，鼓勵求職者勇敢做出最好的決定，今天於國泰金融會議中心，舉辦校園徵才台北說明會，規劃了儲備幹部、數位科技、客戶顧問管理企劃及財務精算四大分享區，讓學生可選擇自己有興趣的職系深入了解，吸引了數百位優秀學子前來「與選擇共進早餐」。

國泰金控表示，今年首度將金融會議廳設計成開放的職系分享區，讓學生和主管、學長姐們自在交流，並設計了情境背板，讓求職的同學們能身歷其境。

國泰金控指出，國泰金控各子公司高階主管們皆親自出席說明會，代表對人才招募的重視，國泰世華銀行總經理李偉正也在致詞時表示，鼓勵年輕人無時無刻秉持創新心態，因為「改變的契機」往往就在求新求變的習慣中發生。

國泰金控表示，國泰的優勢在於能夠包容不同性質的員工與多元創新想法，並且在公司策略願景下，讓理念落地生根。國泰正大力推行數位轉型，歡迎優秀人才一起加入，成為國泰金融科技加速器的重要成員。