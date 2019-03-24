親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

勝利台灣金主緊貼池昌旭 通吃黑白兩道兼追星

國泰金控數位徵才大玩創意梗　首度開放職系講解區

2019-03-24 15:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

國泰金控今年徵才主題為「敢於做最好的選擇」，鼓勵求職者勇敢做出最好的決定，今天於國泰金融會議中心，舉辦校園徵才台北說明會，規劃了儲備幹部、數位科技、客戶顧問管理企劃及財務精算四大分享區，讓學生可選擇自己有興趣的職系深入了解，吸引了數百位優秀學子前來「與選擇共進早餐」。

國泰金控表示，今年首度將金融會議廳設計成開放的職系分享區，讓學生和主管、學長姐們自在交流，並設計了情境背板，讓求職的同學們能身歷其境。

國泰金控指出，國泰金控各子公司高階主管們皆親自出席說明會，代表對人才招募的重視，國泰世華銀行總經理李偉正也在致詞時表示，鼓勵年輕人無時無刻秉持創新心態，因為「改變的契機」往往就在求新求變的習慣中發生。

國泰金控表示，國泰的優勢在於能夠包容不同性質的員工與多元創新想法，並且在公司策略願景下，讓理念落地生根。國泰正大力推行數位轉型，歡迎優秀人才一起加入，成為國泰金融科技加速器的重要成員。

因應數位浪潮與集團轉型，國泰金控表示，今年徵才大走數位風，透過徵才FB粉絲專頁Cathay After School、國泰校園徵才官網、網路脫口秀紅人「博恩」的youtube頻道等來徵才，國泰人壽總經理劉上旗也將今晚和網紅主播視網膜開直播，分享國泰實習生計畫。

國泰金控今天舉辦台北場徵才說明會，吸引三百多位新鮮人出席，國泰世華銀行總經理李偉...
國泰金控今天舉辦台北場徵才說明會，吸引三百多位新鮮人出席，國泰世華銀行總經理李偉正（中）帶領高階主管們出席和同學面對面攬才。圖／國泰金控提供
分享
國泰人壽資深副總陳明環（右）今天在國泰金控徵才說明會數位科技區，與同學分享工作重...
國泰人壽資深副總陳明環（右）今天在國泰金控徵才說明會數位科技區，與同學分享工作重點。圖／國泰金控提供
分享

國泰金控徵才求職

相關新聞

ATM交易總額 突破9兆元…無現金社會路迢迢

2019-03-23 23:30

使用牌照稅4月1日開徵 有多種繳費方式

2019-03-24 11:15

上海銀配息2元 殖利率4%

2019-03-24 01:08

匯市最前線／台幣本周狹幅盤整

2019-03-24 00:46

去年ATM操作5億筆 北部占一半

2019-03-23 23:30

每800人擁有一台ATM 稱冠全球

2019-03-23 23:30

富邦金控徵才 首度提供MA至韓國出差研習機會

2019-03-23 22:12

想靠基金賺錢 下手前謹記四步驟

2019-03-23 12:59

開發金60歲 送愛偏鄉小學

2019-03-22 02:12

金融防駭大演習 11月攻防

2019-03-22 02:12

京城銀：下市危機 不影響綠能貸款契約

2019-03-22 02:12

債券ETF單一投資比重 設限

2019-03-22 02:12

南山、中壽強化資本 將現增

2019-03-22 02:12

國泰世華、支付寶 技術合作

2019-03-22 02:12

彰銀挺新創 幫企業找錢

2019-03-22 00:40

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:27
看更多

熱門文章

生技報喜 50億授權金到手

2019-03-24 01:10

美商控侵權判賠近10億 家登：將提救濟

2019-03-23 16:14

華為推新旗艦機 台積吃補

2019-03-24 01:05

搭韓流 三大壽險投資高雄千億

2019-03-24 00:49

鼓勵休假還有補助！這銀行員工休越多領越多

2019-03-24 12:44

榮化高港建儲槽區 喊卡

2019-03-24 01:12

ATM交易總額 突破9兆元…無現金社會路迢迢

2019-03-23 23:30

使用牌照稅4月1日開徵 有多種繳費方式

2019-03-24 11:15

上海銀配息2元 殖利率4%

2019-03-24 01:08

5G大戰點火 市場升溫

2019-03-24 01:03

新藥族 重新成為投資亮點

2019-03-24 01:09

富邦金控徵才 首度提供MA至韓國出差研習機會

2019-03-23 22:12

郭台銘：六流、六快 衝農業

2019-03-24 01:08

周丹薇分享初心 「琉京歲悦」打動人心

2019-03-23 21:52

南方航空攜手桂林陽朔悅榕庄 價格超優惠

2019-03-24 11:03

每800人擁有一台ATM 稱冠全球

2019-03-23 23:30

核二今晨運燃料入廠 台電：例行更換不影響除役

2019-03-23 21:29

新原料儲運基地 後年啟用

2019-03-24 01:12

地產紅利三部曲 吹響第一部

2019-03-24 00:48

歷經20年！台中水湳國際會展中心動工、2022年營運

2019-03-23 16:25

第一金今年股利配發會比去年高 殖利率上看5％

2019-03-24 13:42

中鋼鋼品需求內溫外冷 有後勁

2019-03-23 13:37

中鋼鋁業23周年廠慶 員眷齊心淨灘護海洋

2019-03-23 16:22

鋼品差異大 法人看好有題材公司

2019-03-23 13:37

陸若擴大對美採購 恐損我半導體

2019-03-24 00:23

匯市最前線／台幣本周狹幅盤整

2019-03-24 00:46

富邦金控今年預計招募60位MA 首度開放大學學歷參與

2019-03-23 21:41

上海科創板 和艦可望掛牌

2019-03-24 00:18

魏明谷接台水董事長 26日上任

2019-03-23 21:08

核廢最終處置場址難產 台電盼修改選址機制

2019-03-23 18:20

彰化二林園區 拚環評翻案

2019-03-24 00:41

貿協攜手15大學 擴大規模培訓電商實習生

2019-03-23 21:33

中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬

2019-03-24 14:33

去年ATM操作5億筆 北部占一半

2019-03-23 23:30

2月景氣燈號 保守看待

2019-03-24 00:41

與AI對話擂台賽 冠軍團隊盼機器能力超越人類

2019-03-23 20:07

手機購物與銀行交易 留意4大風險

2019-03-23 16:58

元大寶華看經濟…低檔盤旋

2019-03-24 00:41

農業區塊鏈 交易模式大創新

2019-03-23 23:48

在地心產業／綠品生技 掌握桑黃量產秘密

2019-03-23 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top