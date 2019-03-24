親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

勝利台灣金主緊貼池昌旭 通吃黑白兩道兼追星

中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬

2019-03-24 14:33經濟日報 記者林子桓╱即時報導

中信金控今（24）日舉辦2019儲備幹部（MA）招募計畫說明會，由該金控總經理吳一揆率領各事業團隊高階主管，說明公司未來願景與未來發展策略，現場湧入超過300位求職者，今年預計招募超過60名MA，履歷收件截止日為3月31日，4月中旬預計前往美國進行招募徵選。

吳一揆表示，在國際化競爭與金融科技發展趨勢下，中信金以「保險、數位、海外」三大策略，維持台灣金融品牌領先地位，希望更多不同科系背景、擁有多元專長的心血加入。

值得一提，相較於多數行庫的制服，都較為嚴謹，中信金日前放寬服儀規定，今日的說明會可看出，現場中信員工特別穿著牛仔褲出席，象徵金融業翻轉傳統、走向年輕創新，並以自身職場經驗，鼓勵新世代人才突破自我，掌握國家趨勢及數位科技派動，勇於接受挑戰。

據溪，中信金MA不管學歷、工作經驗，首年年薪就破百萬，計畫至今已邁入第16屆，每年隨金融產業派動求新求變，今年招募60人中，廣邀資工、資管、統計等專業人才，共同投入大數據分析、數位型 、人工智慧平台開發等領域，發展新形態的數據金融商品與服務。

中信金表示，MA第1年就有機會挑戰百萬年薪，經過兩年系統性輪調培訓，通過層層考驗脫穎而出的MA將於培訓後升任經理，成為獨當一面的專業經理人。

記者孫中英／攝影
記者孫中英／攝影
分享

中信金控吳一揆年薪

相關新聞

ATM交易總額 突破9兆元…無現金社會路迢迢

2019-03-23 23:30

使用牌照稅4月1日開徵 有多種繳費方式

2019-03-24 11:15

上海銀配息2元 殖利率4%

2019-03-24 01:08

匯市最前線／台幣本周狹幅盤整

2019-03-24 00:46

去年ATM操作5億筆 北部占一半

2019-03-23 23:30

每800人擁有一台ATM 稱冠全球

2019-03-23 23:30

富邦金控徵才 首度提供MA至韓國出差研習機會

2019-03-23 22:12

想靠基金賺錢 下手前謹記四步驟

2019-03-23 12:59

開發金60歲 送愛偏鄉小學

2019-03-22 02:12

金融防駭大演習 11月攻防

2019-03-22 02:12

京城銀：下市危機 不影響綠能貸款契約

2019-03-22 02:12

債券ETF單一投資比重 設限

2019-03-22 02:12

南山、中壽強化資本 將現增

2019-03-22 02:12

國泰世華、支付寶 技術合作

2019-03-22 02:12

彰銀挺新創 幫企業找錢

2019-03-22 00:40

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:27
看更多

熱門文章

生技報喜 50億授權金到手

2019-03-24 01:10

美商控侵權判賠近10億 家登：將提救濟

2019-03-23 16:14

華為推新旗艦機 台積吃補

2019-03-24 01:05

搭韓流 三大壽險投資高雄千億

2019-03-24 00:49

鼓勵休假還有補助！這銀行員工休越多領越多

2019-03-24 12:44

榮化高港建儲槽區 喊卡

2019-03-24 01:12

ATM交易總額 突破9兆元…無現金社會路迢迢

2019-03-23 23:30

使用牌照稅4月1日開徵 有多種繳費方式

2019-03-24 11:15

上海銀配息2元 殖利率4%

2019-03-24 01:08

5G大戰點火 市場升溫

2019-03-24 01:03

新藥族 重新成為投資亮點

2019-03-24 01:09

富邦金控徵才 首度提供MA至韓國出差研習機會

2019-03-23 22:12

郭台銘：六流、六快 衝農業

2019-03-24 01:08

周丹薇分享初心 「琉京歲悦」打動人心

2019-03-23 21:52

南方航空攜手桂林陽朔悅榕庄 價格超優惠

2019-03-24 11:03

每800人擁有一台ATM 稱冠全球

2019-03-23 23:30

核二今晨運燃料入廠 台電：例行更換不影響除役

2019-03-23 21:29

新原料儲運基地 後年啟用

2019-03-24 01:12

地產紅利三部曲 吹響第一部

2019-03-24 00:48

歷經20年！台中水湳國際會展中心動工、2022年營運

2019-03-23 16:25

第一金今年股利配發會比去年高 殖利率上看5％

2019-03-24 13:42

中鋼鋼品需求內溫外冷 有後勁

2019-03-23 13:37

中鋼鋁業23周年廠慶 員眷齊心淨灘護海洋

2019-03-23 16:22

鋼品差異大 法人看好有題材公司

2019-03-23 13:37

陸若擴大對美採購 恐損我半導體

2019-03-24 00:23

匯市最前線／台幣本周狹幅盤整

2019-03-24 00:46

富邦金控今年預計招募60位MA 首度開放大學學歷參與

2019-03-23 21:41

上海科創板 和艦可望掛牌

2019-03-24 00:18

魏明谷接台水董事長 26日上任

2019-03-23 21:08

核廢最終處置場址難產 台電盼修改選址機制

2019-03-23 18:20

彰化二林園區 拚環評翻案

2019-03-24 00:41

貿協攜手15大學 擴大規模培訓電商實習生

2019-03-23 21:33

中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬

2019-03-24 14:33

去年ATM操作5億筆 北部占一半

2019-03-23 23:30

2月景氣燈號 保守看待

2019-03-24 00:41

與AI對話擂台賽 冠軍團隊盼機器能力超越人類

2019-03-23 20:07

手機購物與銀行交易 留意4大風險

2019-03-23 16:58

元大寶華看經濟…低檔盤旋

2019-03-24 00:41

農業區塊鏈 交易模式大創新

2019-03-23 23:48

在地心產業／綠品生技 掌握桑黃量產秘密

2019-03-23 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top