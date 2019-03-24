中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬

2019-03-24 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



中信金控今（24）日舉辦2019儲備幹部（MA）招募計畫說明會，由該金控總經理吳一揆率領各事業團隊高階主管，說明公司未來願景與未來發展策略，現場湧入超過300位求職者，今年預計招募超過60名MA，履歷收件截止日為3月31日，4月中旬預計前往美國進行招募徵選。

吳一揆表示，在國際化競爭與金融科技發展趨勢下，中信金以「保險、數位、海外」三大策略，維持台灣金融品牌領先地位，希望更多不同科系背景、擁有多元專長的心血加入。

值得一提，相較於多數行庫的制服，都較為嚴謹，中信金日前放寬服儀規定，今日的說明會可看出，現場中信員工特別穿著牛仔褲出席，象徵金融業翻轉傳統、走向年輕創新，並以自身職場經驗，鼓勵新世代人才突破自我，掌握國家趨勢及數位科技派動，勇於接受挑戰。

據溪，中信金MA不管學歷、工作經驗，首年年薪就破百萬，計畫至今已邁入第16屆，每年隨金融產業派動求新求變，今年招募60人中，廣邀資工、資管、統計等專業人才，共同投入大數據分析、數位型 、人工智慧平台開發等領域，發展新形態的數據金融商品與服務。

中信金表示，MA第1年就有機會挑戰百萬年薪，經過兩年系統性輪調培訓，通過層層考驗脫穎而出的MA將於培訓後升任經理，成為獨當一面的專業經理人。