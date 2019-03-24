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神祕台灣金主操盤… 金三角毒窟多少幕後藏鏡人

休旅車離奇墜落5層樓高架橋 警方證實男子酒駕殞命

使用牌照稅4月1日開徵 有多種繳費方式

2019-03-24 11:15經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

2019年自用汽、機車全期及營業用車上期使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納期限至4月30日止，台北市稅捐處表示，繳款書已於3月中旬陸續寄送，民眾如未收到或遺失，可以電話、傳真、網路或親自向稅捐處所屬12個分處及派駐台北市區監理所、士林監理站申請補發。

稅捐處說，稅額在新台幣2萬元以下者，可於開徵期間至統一、全家、萊爾富及來來（OK）等便利商店之多媒體資訊機，輸入車號及身分證字號/統一編號或使用自然人/工商憑證、已註冊健保卡輸入密碼直接列印繳納單後，在櫃檯繳納。

稅捐處表示，為方便民眾繳稅，已提供多元繳稅管道，除可至代收稅款的金融機構及便利商店（稅額在2萬元以下者）繳納外，也可透過自動櫃員機、電話語音、網際網路轉帳繳納稅款，或利用行動支付APP，掃描QR-Code線上繳稅；亦可登入地方稅網路申報作業網站 (網址：https://net.tax.nat.gov.tw/)，直接線上查繳稅款。

稅捐處提醒民眾，今年使用牌照稅繳納期限至4月30止，若逾期繳納，每逾兩日將加徵1％滯納金，最高至15％。民眾收到繳款書後應儘速繳納，以免逾期繳納被加徵滯納金。如有任何疑義或繳稅問題，可就近向該處及所屬分處洽詢，也可至該處網站（網址：https://tpctax.gov.taipei）查詢或撥打該處服務電話(02)23949211轉181、182洽詢。

稅款牌照稅

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