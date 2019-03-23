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富邦金控徵才 首度提供MA至韓國出差研習機會

2019-03-23 22:12聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

富邦金控積極招募優秀人才，今(23)天舉辦聯合招募總部說明會，由子公司高階主管和儲備幹部（MA）學長姐與求職者交流，除分享富邦金控及各子公司未來展望，並提供第一手的甄選資訊與面試技巧，歡迎勇於挑戰自我的創新人才加入富邦。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控每股獲利連續十年居金控業之首，各子公司主要業務皆位居市場前三大，富邦產險更連續卅七年市占率第一。富邦金控積極布局海外市場，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，希望更多優秀的年輕新血加入，和富邦一起邁向「亞洲一流金融機構」的美好願景。

富邦金控人資長陳昭如指出，今年預計招募60位MA，首度開放大學學歷參與甄選。

富邦華一銀行(上海)、富邦財險(廈門)招募海外MA，MA將可參與學習大陸市場金融科技研究創新、互聯網保險商品開發，和互聯網業務行銷推展等領域專業。投資管理總處也首度提供MA赴韓國出差研習機會，可參與富邦現代人壽投資相關培訓計畫，拓展國際金融視野。

陳昭如表示，富邦金控MA招募計畫邁入第15年，由於培訓制度完整，輪調平台多元，過去14年已延攬逾200位菁英加入富邦金控，和公司一起成長發展。今年包括金控暨旗下四大子公司人壽、銀行、產險、證券，及投資管理總處都將招募MA職缺。

今年富邦金控各子公司合計招募需求逾6,800人，其中富邦人壽預計大舉增員6,000人。富邦人壽表示，人才是企業永續經營的關鍵，透過典範傳承、專業訓練等策略，提升同仁的正向態度與專業能力，並運用保險科技（Insuretech）打造「行動業務員3.0」，將銷售、增員、服務與組織管理等數位化。

富邦人壽強調，人力年輕化是近年來業務發展主軸之一，2018年底業務員平均年齡為37.2歲，目前新進業務員平均年齡約29.9歲，正是年輕充滿熱情活力的階段，富邦人壽將持續擴大組織人力，結合業務夥伴的力量，以全面性的保障檢視及規劃，協助全台更多客戶提升家庭保障，滿足國人保險保障的需求。

富邦金控今(23)日說明會由子公司主管及MA學長姊共同參與，求職者可到有興趣的組...
富邦金控今(23)日說明會由子公司主管及MA學長姊共同參與，求職者可到有興趣的組別攤位，與各單位高階主管、學長姐面對面交流，進一步了解完整的MA招募甄選計畫內容。圖／富邦金控提供
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富邦金控今(23)日舉辦聯合招募總部說明會，多位子公司高階主管到場參與，提供求職...
富邦金控今(23)日舉辦聯合招募總部說明會，多位子公司高階主管到場參與，提供求職者第一手的甄選資訊與面試技巧。圖／富邦金控提供
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