富邦金控今年預計招募60位MA 首度開放大學學歷參與

2019-03-23 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



富邦金控持續創造亮眼經營成績，積極招募優秀人才，今天舉辦聯合招募總部說明會，由子公司高階主管和MA(儲備幹部)學長姐與求職者交流，除了分享富邦金控及各子公司未來展望，並提供第一手的甄選資訊與面試技巧，歡迎勇於挑戰自我的創新人才加入富邦。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控每股獲利連續十年居金控業之首，各子公司主要業務皆位居市場前三大，富邦金控版圖多元擴張，更積極布局海外市場，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，希望更多優秀的年輕新血加入，和富邦一起邁向「亞洲一流金融機構」的美好願景。

富邦金控人資長陳昭如指出，今年預計招募60位MA，並首度開放大學學歷參與甄選，除了富邦華一銀行(上海)、富邦財險(廈門)大舉招募海外儲備幹部職缺，MA將可參與學習大陸市場金融科技研究創新、互聯網保險商品開發，和互聯網業務行銷推展等領域專業；投資管理總處也將提供MA赴韓國出差研習機會，參與富邦現代人壽投資相關培訓計畫，期待優秀新血勇於參與海外機會甄選。

富邦金控MA招募計畫邁入第15年，由於培訓制度完整，輪調平台多元，過去14年以來，已延攬逾200位菁英加入富邦金控，和公司一起成長發展。今年包括金控暨旗下四大子公司人壽、銀行、產險、證券，及投資管理總處都將招募MA職缺。

此外，今年富邦金控各子公司合計招募需求逾6,800人，其中招募人數最多的富邦人壽即預計大舉增員6,000人。

富邦人壽並強調，人力年輕化是近年來業務發展主軸之一，2018年底業務員平均年齡為37.2歲，目前新進業務員平均年齡約29.9歲，正是年輕充滿熱情活力的階段，富邦人壽將持續擴大組織人力。

富邦金控今日說明會由子公司主管及MA學長姊共同參與，求職者可到有興趣的組別攤位，與各單位高階主管、學長姐面對面交流。欲了解完整的富邦金控2019年MA招募甄選計畫內容，請至「富邦金控-人才招募網-儲備幹部MA專區」；並加入Facebook「富邦MA」粉絲團，隨時掌握富邦MA招募的最新動態。