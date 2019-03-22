貨幣續呈「黃金交叉」 但差距已收斂

2019-03-22 13:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據中央銀行統計，今年2月貨幣總計數M1B及M2年增率分別為5.97％及2.92％，雖然續呈資金寬鬆的「黃金交叉」格局，卻較1月分別減少0.58及0.22個百分點，二者差距也縮減至3.05個百分點。

央行每月公布貨幣總計數，M1B包含通貨淨額及活期性存款，代表著手邊隨時可用的資金，M2則以定期性存款為主，偏向價值儲藏功能。每當M1B年增率向上突破M2時，代表資金可能從定期性流向活期性存款，市場將此現象稱為「黃金交叉」，也是觀察台股資金動能重要指標。

只不過，隨著資金調度靈活度愈來愈高，相關指標的參考價值也不如以往，即便黃金交叉的格局已經維持超過一年，期間卻也難逃全球股災殃及，可見貨幣黃金交叉並非股市多頭的保證。

根據央行最新公布的2月貨幣總計數M1B及M2年增率，分別下降至5.97％及2.92％，主因放款與投資成長減緩所致；1至2月M1B及M2平均年增率各為6.26％及3.03％。

其中，2月M2年增率跌破3％大關，創近十年半新低，但仍位於央行今年設定的成長目標區間2.5～6.5％。

至於2月底全體貨幣機構存款餘額年增率，由1月底的2.57％升至3％；放款與投資餘額則因銀行對政府及民間部門債權成長減緩，年增率由1月底的5.92％降為5.47％，已經連續29 個月高於存款餘額增率。