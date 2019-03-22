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元富證智能行動選股App 獲專利

2019-03-22 11:30經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

為朝向智能券商發展，近年來元富證券積極推展金融科技服務，元富「智能行動選股App」自推出後獲得客戶熱烈迴響，下載人數不斷攀升，近日順利通過智慧財產局審核並獲頒兩項新型專利證書，用國家級的肯定，提供投資人最佳的股票投資利器。

元富證券總經理李明輝表示，隨著近年來券商電子式交易走升，元富證券電子下單自佔率已高達七成，電子交易業績更超過五成來自於行動交易平台，元富看見行動交易的投資理財需求，獨家開發智能行動選股App，期盼幫助投資人更有效掌握股市脈動，提高投資獲利機會。

該款App自推出以來，下載量已佔自家行動交易戶數近100%，登入使用率更高達86%，功能受到投資人喜愛，如今在整體選股工具及簡易選股上獲得新型專利，更是對元富智能行動選股App的一大肯定。

元富「智能行動選股App」有四大特點，第一點「多元化策略選股」提供30種選股策略，能以不同指標篩選出投資人想要的投資標的，並可透過調整指標內容、交叉選擇不同策略，創造出個人專屬的選股策略。

第二點「多樣化投資內容」完整提供個股基本資訊、技術線圖、資券餘額、籌碼分布、法人動態、主力結構、營收績效等內容。

第三點「股票健診超簡單」提供股票綜合診斷評價，汰弱留強超容易。

第四點「隨選隨下超便利」看完分析直接點選下單，即可至「行動達人」App，快速完成下單動作。

元富金融科技營收
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