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德意志迷思？破滅中的「德式競爭力」經濟神話

MLB／唯一訪台經驗 一朗手傷相挺921賑災義賽

旅遊不便險真不便？衰上加衰的情況產險公司不賠

2019-03-22 10:55經濟日報 記者林子桓╱即時報導

清明連假即將到來，許多人都會規劃出國放鬆一下，而市面上的產險公司大多都有推出旅平險產品，但其實之前因罷工事件，各家理賠與否的規定都不一，除此之外，其實還有更瑣碎的條款要注意。

台灣直達的班機通常都會比轉機還貴，所以有些人會選擇轉機的班機，但如果今日你\回程時，班機延誤幾乎一日，航空公司此時通常都會為旅客積極協助調往別家航空公司，此時轉機地點說不定就與原訂班機不同。

舉例來講，今日A旅客從倫敦往台北，中間轉機地是香港，但倫敦因天氣因素無法起飛，旅客又被通知更改其他航空公司的班機飛往台北，但轉機地變成北京，再飛台北。若旅客今日有保旅遊不便險，那倫敦的「必要消費」勢必就能回台灣申請理賠，但轉機地改為北京，而北京又延誤超過4或6小時以上呢？

以新光產險為例，是無法理賠的！據該公司條款，「班機延誤費用」，係指於班機延誤期間滯留於延誤當地（只限預定起飛地機場，出發地或預定轉機地）。

所以只限定「原本的轉機地」，且還要確定4小時之內，無其他空中運輸工具可供搭乘。

此外，一些旅客在海外都已經很不幸，延誤再延誤的狀況全攬在身上，根本已經身心疲倦，無法細讀保險相關條款，此時就只想直接打給保險公司客服詢問，但仍會出現有誤。

產險公司表示，旅遊不便險理賠與否，最終依理賠中心核定為準，而客服畢竟不是理賠人員，旅客還是得自己「看清楚」理賠條款。

轉機理賠北京
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