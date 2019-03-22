新興市場本地貨幣債擁四利多 收益令人期待

2019-03-22 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



今年以來全球債市百花齊放，不論是國人最愛的高收益債或新興市場債，截至3月19日，債券指數普遍都有4%以上的報酬表現。其中，新興市場本地貨幣債因擁有四利多，今年報酬可能性尤令人期待。

路博邁新興市場債券團隊首席投資組合經理Prashant Singh表示，今年有利新興市場債券的因素包括緩成長低通膨、貿易衝突緩解、基本面與政策支持，以及具吸引力的評價。

Prashant Singh認為，進入2019年，市場普遍預期今年全球經濟成長會放緩，的確也看到在成熟市場也好，新興市場都出現了成長放緩，加上低通膨，可說是對固定收益投資相對有利的環境。更重要的是，今年美國升息壓力緩解，金融市場狀況趨向寬鬆，將使新興市場利率下調的可能性加大，有利債券價格表現。

其次，之前持續干擾新興市場投資信心的美中貿易衝突，今年也進一步舒緩，未來對新興市場的衝擊更有限。

至於在基本面與政策面上，今年新興市場GDP 成長率大致上與 2018 年相差無幾。但新興市場國家普遍擁有相當均衡的經常帳收支，可望支撐貨幣表現。此外，先前體質較為脆弱的新興市場國家，也採取一定程度的財政及貨幣政策，進而降低新興市場資產的下檔風險。

Prashant Singh同時指出，雖然新興市場債年初至今強勁反彈，但整體而言，投資評價仍相當俱有吸引力。目前新興市場本地債券的名目殖利率還有6.2%上下的水準，加上自去年第四季以來貨幣持續回穩，年初以來(截至3/19)外匯升值1.99%(2018年貶值9.39%)，未來持續具有貨幣升值空間，更顯本地債的投資價值。

但Prashant Singh也強調，新興市場當地貨幣債殖利率雖然較高，但個別債券風險亦可能較高，因此投資上需特別注重品質。以路博邁新興市場本地債布局來說，主要以主權債或投資級債券為主，著重相對高的信用品質，搭配靈活的匯率配置，以提高報酬潛力。

在個別本地債的相對加減碼上，Prashant Singh表示，近期加碼墨西哥，因為該國基準利率與通膨率走勢偏離，顯示未來有降息空間。此外，印尼、泰國同樣是經濟成長溫和，基準利率也是明顯高於通膨率，未來貨幣政策可望轉為寬鬆，且今年選舉不確定性相對偏低，因此採取加碼。

至於看法中立的則是巴西及南非，由於評價面已從便宜回到相對合理，對巴西轉為中立看法，南非則是貨幣政策應持穩，但因存在降評可能，因此看法中性。

減碼的國家包括土耳其及俄羅斯。土耳其央行先前積極升值，導致市場過度樂觀預期未來的降息空間；俄羅斯方面則是因為債券發行量恐上升，且存在貿易制裁的不確定性。

在貨幣上，目前路博邁相對加碼秘魯、巴西與哥倫比亞，主要因為經濟體質穩健，對貨幣價值提供支撐，但相對不看好印度，因為預期短期波動將加大。