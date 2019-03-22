智慧經營／沈大白反轉FinTech 做大庶民經濟

高雄幣為數位化折價券模式，消費者前往高雄，可下載「幣多多」App，在合作商圈消費。 本報系資料庫 分享 facebook 中華科技金融學會祕書長沈大白 記者鄭超文／攝影 分享 facebook 「金融科技（FinTech）發展多年，還看不到解決社會問題的模型，與一般民眾的關係是什麼？科技金融（TechFin）則是利用科技創新手法，最後再與金融手段結合，運用在基礎民生問題。」中華科技金融學會最近因推出高雄幣聲名大噪，祕書長沈大白不諱言改推「TechFin」，就是看到「Fin Tech」的侷限，希望藉由與在地、民生連結的科技金融方案，反轉金融科技的不親近性。

高雄幣打先鋒

中華科技金融學會成立於2017年11月19日，以「創造下一世代競爭力」為宗旨，目前由王金平擔任理事長，並有多位學商界大老擔任理監事。沈大白表示，學會整合學術資源並導入外部實務產業資源，將學術理論與實務緊密結合，並視金融科技為科技金融的一環，科技金融是金融服務板塊的一部分，二者互為發展的基礎。

「高雄幣」是學會第一個推出的科技金融方案，並已籌畫一年多，於1月18日由學會理事長王金平、大高雄觀光商圈總會理事長劉昭智共同啟動。高雄幣為數位化折價券模式，消費者前往高雄，可下載「幣多多」App，在合作商圈消費，可獲下次消費折價點數，折價點數三個月內未使用，將會歸零，如果一個月沒有使用則減少三分之一，鼓勵快速使用、促進消費。目前先在六合、南華和光華三個商圈，共近200個攤商使用。

沈大白說，科技金融想做的是，將具有未來性高度的科技運用在基礎民生，「高雄幣」只是一個開端，未來還將運用農產品平台等庶民商業活動，實現科技金融與民眾消費模式連結精神。

創造多贏模式

他說，銀行業者多年來投入大量人力與資本發展「金融科技」，例如智慧機器人提供服務，客戶端的介面整合等，但並未觸及核心問題的改善，民眾可能會覺得金融科技只是菁英族群專利，一般消費者無感，就是因為金融科技只在工具的改變，並未應用在解決社會問題。

沈大白表示，學會將「科技金融」定位在不只是資本市場題材，而是普羅大眾，如商家、消費者都受惠的多贏模式。例如高雄幣看似是商家先犧牲自己的利益回饋消費者，但可當做下一回消費的獎勵，最後若可達到刺激內需，利益就可回到商家。

沈大白說，科技金融目的也在將金融市場做大，透過科技取向做更廣更多實體服務，例如若是透過點數累積，商家或許可利用相關數據進一步融資貸款，也可擴大銀行放款市場。

消費者部分，能不能將高雄幣點數與銀行信用卡點數流通？這些都是科技金融範圍做法可較金融科技更大更廣的延伸。