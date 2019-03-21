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影／政策利率連11凍！楊金龍：保持適度寬鬆

2019-03-21 20:34經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

中央銀行今（21）日召開理監事會議，決議重貼現率維持1.375%，連續11個季度不變。美國聯準會同樣決議利率不變，更暗示今年都不升息楊金龍對此回應，台灣不會因此更寬鬆與去年相同保持適度寬鬆。

美國聯準會楊金龍升息
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