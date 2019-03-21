尹衍樑入主後第二次 南山人壽擬辦理245億元現金增資
南山人壽今（21）日傍晚輸入股市觀測站，經董事會決議打算辦理普通股現金增資245億元，價格在16~20元授權董事長訂定，為潤泰集團總裁尹衍樑自2011年入主南山人壽八年多來，第二度辦理現金增資，間隔長達七年多時間才再度大規模增資，且金額高過上屆的137億元。
2011年8月尹衍樑透過集團旗下潤泰企業集團與寶成集團合資成立的潤成投資控股引進專業管理人，成為南山人壽最大股東。 同年11月南山人壽即辦理137億元現金增資，其中潤成投資控股股份有限公司將履行對金管會的承諾，拿出100億元參與增資；10多億元由員工認股、3億元則是給原來小股東認股，當時南山人壽RBC約210%左右。
公司發言系統表示，此次南山人壽打算再度辦理普通股現金增資，主要是為強化財務結構並提升資本適足率。至於資本適足率截至去年底為止都還符合主管機關的最低要求。南山人壽截至去年第3季底公告的RBC資本適足率為272%。
南山人壽21日輸入股市觀測站公告董事會決議發行股數12億2,500萬~15億3,125萬股，於上開範圍內授權董事長，依最近期每股淨值及市場價格等因素訂定，每股現增價區間約16~20元，打算募資245億元。其中發行新股數的90%，給原股東認購，計11億250萬~13億7,812萬股；10%給員工認購，計1億2,250萬~1億5,312萬股。原股東及員工認購不足或分配不足一股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
此次增資案將向金管會申報生效後，由董事長訂定認股基準日。
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