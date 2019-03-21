央行下修今年經濟成長至2.13% 大減0.2個百分點

2019-03-21 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行今（21）日召開理監事會議，因今年全球經貿活動預期放緩，加上去年基期因素影響，今年台灣出口成長將走緩等因素，央行今日再度下調今年經濟成長率至2.13%，低於去年底預估的2.33%，本季下修幅度高達0.2個百分點。

央行指出，全球貿易及製造業活動持續降溫，國際機構普遍下修今年經濟成長預測，主要國家經濟成長多趨緩，由於景氣擴張力道減緩，且預期今年國際油價低於去年，全球通膨展望溫和。

另外，近期主要經濟體政策利率維持不變，但貨幣政策立場多趨於寬鬆，加上美中貿易談判朝正向發展，國際金融市場回穩，展望未來，美國隊中、歐、日等主要經濟體的貿易政策仍存在不確定性，且中國大陸景氣下滑，英國脫歐期限擬延後，全球經濟金融前景變數仍多。

央行總裁楊金龍今日宣布，央行重貼現率連11季維持1.375%不變，符合市場預期。目前央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率為年息1.375%、1.75%及3.625%。

央行在去年底的理監事會議會後記者會上便指出，因全球景氣潛藏下行風險，大幅下修今年經濟成長，從2.48%降至2.33%，降幅高達0.15個百分點，本季再度下調至2.13％，累計近兩季以來，央行對今年經濟成長的預估值每況愈下，累計下修幅度高達0.35個百分點。