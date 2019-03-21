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央行總裁楊金龍：利率「連11凍」 維持1.375%

2019-03-21 16:38經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影
中央銀行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影
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中央銀行今（21）日召開理監事會議，總裁楊金龍宣布，央行重貼現率連11季維持1.375%不變，符合市場預期。

目前央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率為年息1.375%、1.75%及3.625%。

央行楊金龍
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