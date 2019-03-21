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新光銀行 獲微信支付2019「卓越服務獎」肯定

2019-03-21 16:19經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

新光銀行受騰訊集團邀請參加於香港舉行的「2019年微信支付境外業務合作夥伴大會」，並於會中接受表揚榮獲「卓越服務獎」，肯定該行於跨境支付的努力。

新光銀行早在2016年就將行動支付的觸角擴及陸客的市場，與騰訊集團合作提供台灣商家微信支付收單服務，讓來台陸客使用更便利的支付方式，除提升台灣觀光收入外，亦提升台灣商家對行動支付的使用習慣。

目前服務的商家觸及各行各業，包含百貨業、電信業、藥妝店、醫療服務及知名景點、伴手禮禮品店等等。

其中不乏知名商店，如新光三越、微風百貨、美麗華百樂園、中華電信、康是美、日藥本舖、新光醫院、長庚醫院、屏東海生館、太陽堂、舊振南、金門聖祖貢糖...等。

新光銀行為配合行政院2025年行動支付普及率達90%政策目標，自2017年起陸續開辦Google Pay、台灣Pay、Apple Pay、Line Pay一卡通帳戶連結等行動支付，獲得客戶廣泛好評。至去年底新光銀行數位客戶數已突破75萬，數位有效客戶數連三年倍增，成績斐然。

依據交通部統計，今年1月來台旅客五大市場中，大陸以23.8萬人次排第一，今年1月陸客來台較2018年成長9.27%，是近年來少見的漲幅，新光銀行表示將持續與國內商家攜手合作，透過店家可以接受陸客使用微信支付付款之方式，爭取更多陸客來台消費商機。

新光銀行榮獲微信支付2019「卓越服務獎」之肯定，由數位金融部蔡佩如協理親赴香港...
新光銀行榮獲微信支付2019「卓越服務獎」之肯定，由數位金融部蔡佩如協理親赴香港受獎。圖／新光銀行提供
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陸客行動支付微信
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