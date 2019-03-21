美國今年升息機率低 有助全球風險性資產表現

2019-03-21 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）在本週FOMC會議上宣布維持利率不變，品浩太平洋投顧（PIMCO）認為，美國資產負債表的規模仍將明顯高於危機前的水平，聯準會如此更謹慎的做法可能最終會支持經濟持續擴張。摩根投信指出，年底前升息機率下降至近0%，搭配美元走勢趨貶，有助於風險性資產後市。

PIMCO指出，聯準會此次大幅修正政策利率路徑前景，不再認為需要採取緊縮性貨幣政策，長期利率已處於或輕微在中性之下。聯準會將開始緩慢地對手上持有的到期美國公債和不動產抵押貸款證券（MBS） 進行再投資，美國資產負債表的規模仍將明顯高於危機前的水平。

PIMCO認為，在溫和的通膨壓力、可控的金融穩定風險以及前景更加不確定的情況下，聯準會如此更謹慎的做法可能最終會支持經濟持續擴張。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧分析，美國聯準會三月貨幣政策立場轉為超級鴿派，為長達三年以上的升息循環按下暫停鍵，對風險性資產及新興市場應屬正面，但也代表若未來政策轉趨鷹派，或升息快於市場預期，可能導致美國公債殖利率自低點驟升，投資人仍應慎防利率風險。

林雅慧指出，短線地緣政治事件持續牽動市場情緒，加上全球經濟預期增長放緩、英國脫歐不確定、中美貿易談判尚存變數，恐為市場添波動，進而造成股匯債市輪動機率增溫，建議投資人應該宜採取靈活調整的多元資產配置方式，穩健參與股債收益及全球投資機會，還有機會掌握資產輪動的資本利得。