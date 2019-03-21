測試金融業資安戰力 金管會將邀國際駭客來台紅藍大戰

2019-03-21 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金融業愈來愈科技化，因應近年來駭客攻擊方式已朝向全球化與專業化發展，金管會為提升金融業者「實戰力」，研擬今年11月舉行一場「金融防駭資安大演習」，由選定的國內金融業合組「藍色聯隊」，對抗國內外駭客專家組成的「紅隊」，進行實戰攻防測試訓練，預計7、8月就會公布兩隊的入選名單。

金管會資安官員表示，駭客隊將由行政院資安處來籌組，預計將找來國內外的知名駭客專家來台擔任「紅隊」的攻擊手，藍軍由金管會來籌組，會找金融界較為專業資安專責人員扮演防守聯軍，組成「國家隊」後也會事先模擬集訓。

金管會也表示，這是國內首度金融業資安的演習測試與培訓。測試的領域包括網路銀行的交易、網站、ATM環境等等，摸擬火網中心等等。不過目前純網銀因為還沒有設置不會列入。名單、家數或是細節都尚未確定。但演習的目標是希望建構金融資安核心演習的場域，了解一旦駭客攻擊時國內金融業防守的力道如何，找到缺失去加強改進。

金管會主委顧立雄今（21）日下午參加2019台灣資安大會「金融安全論壇」開幕典禮。他致詞時表示，金融業是一個高度利用資訊科技的產業，為健全金融產業發展，保護消費者資訊安全與隱私，進而維持金融秩序的穩定，各國金融監理單位對於強化金融業資訊安全措施愈來愈重視。近年來駭客攻擊方式已朝向全球化與專業化發展，我國金融資安也因應此一發展趨勢，朝向以風險為導向的資安防護機制發展，希望建立更完善的資安防護機制。

顧立雄也提及金管會目前推動金融資安監理四大策略。包括一、祭出「胡蘿蔔」降低成本的鼓勵措施，例如將資訊安全辦理情形納入金融業者申報業務准駁考量，及將資安納為存保費率計提之因素，讓資安做得好的銀行，適用較低的存保費率等，以降低業者經營成本作為鼓勵。

二是完善金融資安組織，要求金融機構應設置資安專責單位及相當層級之專責主管，也要求提升董事會資安職能，以銀行為例，要求將每年資安執行情形向董事會報告，督促董事會重視並確保資安內管的有效性。

三是完備資安規範。本會督導各業別公會自行訂定相關資安自律規範。例如為避免物聯網設備被駭客利用成為攻擊工具，危及金融資安，訂定物聯網設備之安全性規範。四是成立金融資安資訊分享與分析中心。未來亦將與其他領域及國際金融資安單位進行情資交換及聯防，以提升金融市場資安應變與防護能力。

同時針對人為疏失造成資安事件，包括未能確實執行資安各項標準程序與防護措施，金管會也擬辦理資安演練，強化業者對資安事件之應變能力；以檢驗金融機構對外部攻擊的應變及處理能力。