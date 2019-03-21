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星展：美國聯準會在2020年前不會升息

2019-03-21 16:14經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

星展集團研究部今（21）日指出，調整美國聯準會（Fed）利率走向的預估，預期2020年之前不會升息；2019年升息次數從兩次下調為零次，而2020年不會升息的預估維持不變。

星展集團解釋，美國聯準會（Fed）再次意外釋出較市場預期偏鴿的態度，加深在去年12月和今年1月由鷹轉鴿的態度。

此外，聯準會利率預期點陣圖顯示官員預期至2020年才會升息一次，而市場先前預估聯準會在2019年會升息一次。聯準會的重點顯然已經從貨幣政策正常化轉變為支撐經濟成長，因此升息措施會暫停一段時間，也表示緊縮貨幣政策週期的結束。因此美國公債殖利率上揚的趨勢可能結束，目前10年期公債殖利率只些微高於2.5%。

縮減資產負債表的計畫將從5月開始減速，並在9月結束，聯準會的資產負債表規模將處於3.5兆美元附近。聯準會持有債券的組成也將有所調整，部份到期的機構MBS會轉為投資公債。

即使聯準會再次升息的門檻變得相當高，星展集團並不認為美國公債殖利率會進一步下滑。因市場的預期更加積極，目前已經反應聯準會在2020年中會降息一碼。

其他成熟國家央行偏向採取進一步的寬鬆政策，市場狀況與2015年和2016年相似，當時聯準會希望升息但升息的步調受制於其他主要央行。而目前聯準會態度的轉變可望紓緩金融環境，並為美國經濟成長帶來支撐。在聯準會政策重點轉為支撐美國經濟後，經濟衰退的風險將會下降，進而使美國公債殖利轉趨陡峭。

對亞洲資產而言，美元利率下滑為利多因素。收益率較高的公債（印尼、印度和菲律賓）今年以來已經有不錯的表現，預期週四能有進一步的亮眼表現。而聯準會態度的轉變也會有利收益率較低的經濟體。

在聯準會暗示升息措施會暫停一段時間後，亞洲市場對聯準會降息的預期會開始升溫。星展集團預期在較溫和的聯準會態度，且債券殖利率已經轉趨陡峭後，中長天期（5年期）的債券表現會較短天期債券佳，可適當增加債券投資組合的存續期間風險。

美國聯準會升息公債
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