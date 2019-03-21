Fed鴿派訊息強烈 市場認為下一步將是降息

2019-03-21 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



聯準會（Fed）公布最新利率決策會議內容，決策官員一致同意決議利率不變，大致符合市場預期，然Fed鴿派訊息更為強烈，反而引發市場對全球經濟前景的顧慮。從利率點狀圖來看，暗示Fed今年都不會調升利率，直到2020年才將升息1次。市場則認為，Fed的下一步將是降息。

自去年底開始，Fed的態度已180度大轉彎，激勵美股強勁反彈，全面站回年線並逐步逼近前波高點反壓，解套與獲利了結賣壓逐步出籠，加上第一季企業財報公布前夕，市場觀望氣氛將轉濃，使美股上攻力道與速度變緩。

第一金投信認為，在縮減資產負債表有明確計畫後，預期對市場資金行情產生極大助益，也成為今年股市最大禮物，後市依舊不看淡。

分析聯邦公開市場委員會（FOMC）會議決策內容，第一金投信指出，聯準會將保持耐心，顯示美國經濟增速雖仍維持穩健，但就業及通膨的前景還需要一段時間才能明確改變貨幣政策。調降美國經濟成長與通膨預測，引發市場對經濟成長趨緩、通膨壓力及國際政局風險的疑慮。

不過，第一金投信認為，從左右股市表現最關鍵的企業獲利來看，獲利下修的情況已在第1季充分反映，預計下半年將因中美貿易戰趨緩及高基期因素逐步消除後，美股將由谷底向上翻揚。本次決議停止縮表，同時調整公債組合，Fed將為自身提供更多的調整空間，為未來儲存更多子彈。

Fed超鴿派態度令市場對美股有利多出盡的疑慮，第一金投信認為，只要經濟保持溫吞、沒有陷入衰退的風險，Fed的貨幣政策只會寬鬆不會收緊，對股市就是大利多。

「今年是貨幣政策大轉向的一年，」第一金投信表示，全球央行的鴿派態度，已扭轉走空的壓力與氣氛，股市轉空的機率大幅降低。隨著選戰來臨，川普絕對不會讓經濟衰退、股市大跌，以營造有利的選舉情勢，股市上漲機率極高。

經濟低成長、利率看跌有利於高息、高品質的防禦族群，如公用事業中的水電瓦斯；而貨幣政策的轉向與總統大選，將有利成長股表現，創新指標的AI相關產業後市最值得期待。