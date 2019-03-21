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經濟解析／壽險業匯損2,323億元 央行及金管會怎麼說？

2019-03-21 15:17經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

去年我國壽險業匯損2,323億元，金管會說，原因之一是國內長期低利率，導致保險業資金出走。央行則說，我國的利率並不算低，關鍵問題是，壽險業海外投資比重為全球最高，比其他國家高很多。

民眾聽到金管會及央行的對話，是不是感到一頭霧水，到底是什麼原因，造成壽險資金投資海外資產，虧損這麼多？

金融專家張晋源分析，金管會和央行的政策都有關係，台美利差促使保險業把資金投入美國，買了滿手美元資產，但是美國聯準會（Fed）進一步升息，導致保險業透過SWAP換匯的成本與避險成本都上升，以致於吃掉了賺的利息及匯差。但是，金管會容許保險業把那麼高的比例投資到海外，也難辭其咎。

根據統計，2018壽險業資產是26.3198兆元，產險業3,543.8億，GDP是17.86兆元，因此，我國壽險資產是GDP的147％，加計產險則是GDP的149.35％。

張晋源表示，如此龐大的曝險部位，已成為金融穩定的最大挑戰，一旦發海外的金融事件，將迅速傳導到台灣，形成金融系統性的威脅。

投資名言常道「雞蛋不能擺在同一個籃子裡（如保險）」，張晋源認為，更重要的是，不要把大多數的雞蛋擺在別人的院子裡（如投資海外），目前的當務之急，是如何讓保險腫瘤逐步縮小，同時，讓如此龐大的海外曝險逐步下降。

他建議，保險業的淨值計算必須即時反應真實市場價值，才能知道真實的淨值是否足夠，槓桿比例是否在能夠承受的風險範圍內。這包括資產與負債端的評估，應仔細檢查，避免淨值被虛增，導致槓桿被低估，風險被忽視。

張晋源表示，美國恩隆案的啟示是當盈餘被會計虛增，淨值就會被高估，風險就會膨脹到無法承擔，終於釀成巨禍。

因此，主管機關必須仔細檢查，我國的保險業，是否也有類似高估資產、低估負債、導致淨值虛增，使得資本強度被美化而得以銷售更多的保單，並且進一步膨脹資產，以致於真實槓桿有可能已超過可以容忍的地步。

而RBC是不是能夠真實衡量保險業的資本強度，也是值得討論的問題，他提出四問主管機關:「資產的風險係數有沒有給了太多寬鬆的彈性？」「真實的淨值有沒有被高估？」「真實的負債有沒有被呈現？」「真實的流動性夠不夠充足？」

根據2019年1月公開資料，壽險資產26.94兆元，淨值1.26兆，槓桿21.34倍，也就是100元的投資只有4.7元本錢。

他也發現，部分壽險的（股東權益／資產）的比例頗低，例如全球人壽的3.17%、第一金人壽的1.5%、宏泰人壽3.2%、遠雄4.56%、三商美邦3.72%、新光人壽3.62%、南山4.64%、台銀人壽2.59%，扣除公營的壽險，全球、宏泰、三商美邦及新光人壽，都呈現低的淨值/資產比，低到3%的淨值/資產比例，只要資產跌價1%，就賠掉整個公司1/3的淨值，意指有過高的槓桿風險。

張晋源認為，國際環境越來越複雜，變數越來越多，國內保險業的這些問題，已經到了無法迴避的關鍵時刻了，主管機會要趕緊拿出辦法、開始管理。

去年我國壽險業匯損2,323億元，對於主因，金管會和央行說法不一。 圖／聯合報系...
去年我國壽險業匯損2,323億元，對於主因，金管會和央行說法不一。 圖／聯合報系資料照
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