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一銀主辦福茂6700萬美元船舶聯貸案 完成簽約

2019-03-21 13:47聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

第一銀行紐約分行主辦美國福茂集團（Foremost Group）7年期6700萬美元聯貸案，於紐約時間3月20日下午，在第一銀行鄭美玲總經理及福茂集團趙安吉董事長共同主持下完成簽約。

一銀表示，本聯貸案由一銀擔任統籌主辦暨管理銀行，其餘參貸行包括土銀及合庫，資金用途主要是供美國福茂集團建造兩艘18萬噸Capesize散裝貨輪「Sheng May號」及「Hong May號」專案融資所用。

美國福茂集團於1964年成立於美國紐約，在上海及香港設有分公司，經營團隊經驗豐富，集團旗下營運中及建造中的貨輪共33艘，船隊總載重量超過500萬公噸，為一國際知名大型散裝航運業者。

一銀指出，福茂團創辦人暨榮譽董事長趙錫成於國際航運界享有盛名，不僅是位成功的事業家，榮登聯合國國際航運名人堂，對慈善及教育事業也不遺餘力，除捐贈美國哈佛商學院4000萬美元興建「趙朱木蘭中心」，也於國立海洋大學設立「木蘭獎學金」資助學生深造。

趙錫成千金趙小蘭為出生於台灣，現為美國運輸部長，是美國政府機關職位最高華裔人士。福茂集團董事長趙安吉是趙錫成另一千金，為哈佛商學院碩士及交通大學名譽博士，具二十餘年國際航運財務、船務以及船隊管理和營運經驗，兼任英國船東責任互保協會董事、美國船籍協會委員會顧問委員，資歷豐沛。

趙安吉延續父親經營風範，持續穩健經營美國福茂集團，績效深受各界肯定，於2018年6月獲頒「亞裔50傑出企業家」之最高獎項。

一銀表示，此次統籌主辦的「Sheng May號」及「Hong May號」聯貸案，是與美國福茂集團自2012年以來第五次攜手合作。「Sheng May號」及「Hong May號」預計於今年8月及10月交船營運。

一銀指出，再次主辦福茂集團船舶聯貸案，將更為厚植雙方合作關係，且藉由提供多元產業金融服務，拓展更多潛在合作機會。

第一銀行紐約分行主辦美國福茂集團（Foremost Group）7年期6700萬...
第一銀行紐約分行主辦美國福茂集團（Foremost Group）7年期6700萬美元聯貸案，左起福茂集團創辦人趙錫成博士、第一銀行鄭美玲總經理、第一銀行李嘉祥副總經理、福茂集團趙安吉董事長。圖／一銀提供
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第一銀行紐約分行主辦美國福茂集團（Foremost Group）7年期6,700...
第一銀行紐約分行主辦美國福茂集團（Foremost Group）7年期6,700萬美元聯貸案，在第一銀行鄭美玲總經理（右）及福茂集團趙安吉董事長（左）共同主持下完成簽約。圖／一銀提供
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第一銀行聯貸案紐約
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