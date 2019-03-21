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元大壽：孩童抵抗力較成人弱 更需保險保障

2019-03-21 12:55經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

4月4日是兒童節，元大人壽提醒家長，孩童好動，抵抗力也較成年人低，加上食安事件頻傳，應針對孩童做好保障規劃，呵護孩子的成長過程。

元大人壽表示，對於孩子還是處於幼童階段的家長而言，要注意小朋友的抵抗力較低，也特別好動，這階段的小朋友較容易感冒或發生意外傷害，一般而言，治療小感冒或是小擦傷的負擔還不算太大，不過若是需要住院診療，甚至手術醫療，則可能讓家長在心理、經濟都承擔不小的壓力，建議透過保險規劃，讓經濟壓力降到最低。

元大人壽推出健康人生終身醫療健康保險提供被保險人住院醫療、加護病房、出院療養、住院前後門診、手術醫療等保障項目，以及燒燙傷相關保障，另外，這張保單也針對保險年齡未滿14歲的幼童提供特定傷病、骨折、食物中毒的專屬保障，非常適合替孩子規劃保障。

台中榮民總醫院埔里分院兒童版網頁的「常見疾病」，包括腸病毒、腦膜炎、傳染性腸胃炎等類型，「元大人壽健康人生終身醫療健康保險」的幼童特定傷病的項目包含腸病毒感染、哮吼症、腦膜炎等類型；不僅如此，小朋友也容易發生誤食東西的情況，幼童特定傷病也包括異物吞食、誤食傷害性化學物質，若經醫師診斷確定且住院治療4天以上，或是發生食物中毒，二人或二人以上攝取相同的食物住院診療，即可獲得保險金理賠。

另外，根據衛福部統計，2017年事故傷害居兒童第3大死因，「元大人壽健康人生終身醫療健康保險」保險年齡未滿14歲的被保險人，若因非由疾病引起的突發意外傷害事故造成骨折住院診療，也可獲得理賠保障。

元大人壽提醒，孩子在外求學的風險不可忽視，家長常常擔心接到學校電話、擔心小朋友發生意外，因此，規劃適合的保障更顯得重要，讓家長在孩童的求學路途上能更安心。

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