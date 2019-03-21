歡慶開發金控60年 凱基證券千名員工登山做環保

2019-03-21 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



凱基證券參與中華開發金控慶祝60周年的「跨岳60 迎向卓越」登山活動，自去（2018）年12月起到2019年3月，由員工自行組成登山隊伍，超過千名員工和眷屬積極參與，足跡遍布台灣、香港及泰國；在歡慶開發金控一甲子的同時，以登山做環保有意義及有益身心健康的活動，凝聚同仁力量，善盡企業社會責任。

凱基證券表示，「跨岳60 迎向卓越」的活動引起員工熱烈迴響，短短四個月，凱基證券暨子公司員工利用假日登山，並跨集團邀約同事一起組隊；登山路線涵蓋臺灣全省20座山岳，甚至包括台北市最高峰-七星山主峰；海外子公司香港凱基證券及轉投資事業泰國凱基證券亦熱烈參與，在當地響應登山活動，共同歡慶開發金控60周年。

22條登山路線參與的同仁及眷屬累計超過千位，在登山的同時，更隨手做環保撿拾垃圾，維護步道清潔，同仁以滿滿的活力及堅定的力量，海內外一起攜手，迎向卓越！

除了員工登山活動，凱基證券為了感謝客戶長期的支持，一起共享開發金控60周年慶的喜悅，將接連推出客戶專屬優惠方案。2019年開春即推出『跨越60 迎新好禮三重送』活動，最大獎為Gogoro 2 電動機車。

即日起至6月30日止，第一重「開戶交易送」，投資人只要透過凱基網銀數位身分認證完成全新開戶，開戶後三個月內任交易一筆，即可獲得中杯熱拿鐵一杯；第二重「交易滿額送」新戶在期間內交易達門檻，免抽獎直接送超商禮券、美食餐券、掃地機器人及iPhoneXs等多項好禮；第三重「集氣交易送」，新戶於活動期間每交易達50萬即可獲得一次抽獎機會，透過LINE串連下單，抽獎機會加倍送。