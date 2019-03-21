六大壽險瘋買ETF 富邦南山兩家包辦六成

2019-03-21 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



壽險業者近來瘋買債券ETF（指數型基金），引發金管會與外界關注，立委要求公布集中的公司名單 。據投信最新統計至3月5日的資料顯示，國內光六大壽險投資在債券ETF的總金額高達4,861億元，占整體市場超過九成以上，同時光南山人壽與富邦人壽前二大就包辦六成，合計超過2,917億元，國內壽險龍頭國泰人壽雖然海外投資空間仍足，一樣買了657億元名列第三高。

據了解，壽險業瘋買債券ETF的原因，主要是因為保險業每年新流入的新契約等保費收入高達3兆元，國內資金去化不易，債券ETF變現性高，加上連結標的可集中海外公債、公司債、金融債等固定收息工具，又可規避金管會要求海外投資上限不得超過65%的限制，因此吸引壽險業資金大舉投入，甚至出現某幾檔債券ETF全由單一壽險公司包下的情況，引發金管會主委顧立雄關切。

立法委員昨日在立院中也頻頻質詢，要金管會公布過度集中的壽險公司，並要金管會留意，連結海外債券ETF雖然是用新台幣計價，但不是完全沒有匯率風險。立委昨天在立院甚至質疑壽險業是否藉買債券ETF操縱損益，金管會也表示將進行了解。

據各家投信公司自行揭露的資料顯示，統計至3月5日止，國內六大壽險包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽、中壽等合計投資債券ETF達4,861億元。