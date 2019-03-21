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女性理財成顯學 「早一點、多一點、好一點」三原則

2019-03-21 10:29經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

上班女性、已婚女生及退休女性，可善用「早一點、多一點、好一點」三項原則，透過有紀...
上班女性、已婚女生及退休女性，可善用「早一點、多一點、好一點」三項原則，透過有紀律的方式累積財富，享受生命中的美好。示意圖／ingimage
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「女性理財」一詞，近年來逐漸受到重視，上班女性、已婚女生及退休女性，可善用「早一點、多一點、好一點」三項原則，透過有紀律的方式累積財富，享受生命中的美好。

玉山銀行說，理財規劃愈早啟動愈好，但面臨投資理財時，常會因「投資金額不夠」、「沒有時間關注市場」等因素而卻步，上班族的女性及「早」啟動理財規劃，可透過多元的投資方式來解決。

玉山銀提供「大樂扣」及「More利扣」兩種方案，就是現代新女性可嘗試運用的投資方式。「大樂扣」適合想要穩定長期投資的顧客，除了培養穩定投資的習慣，累計扣款達31次(含)還可以減免贖回手續費。

對於波動度較高的基金有興趣的投資者來說，「More利扣」可自動為投資人進行「逢低加碼，逢高減碼」的扣款調整，讓上班族更加掌握基金市場的配置策略，輕鬆做好理財規劃，早日達成經濟自主的目標。

結婚生子後，女性常將所有心力都放在家人身上，雖替家人做好萬全準備，但也容易忽略自身保障。

玉山銀認為，婚後的女性，應檢視自己壽險保障是否完善，如醫療險、意外險等，並開始規劃退休後的生活，適時運用債券型基金、還本型保險等具有配息或生存還本金產品，創造穩定現金流，在守護家人的同時，也要記得多珍愛自己，才能與家庭享有幸福人生。

退休後的女性，多數對於未來能夠有高品質的退休生活沒有信心，主因來自於家庭、職場及經濟三面向壓力，對未來容易產生較高的不確定性，因而感到較大的經濟壓力，因此，對自己及家人好一點的方式，就是預作規劃、妥善因應。

為做好萬全準備，應開始思考夫妻的財富如何傳承，讓下一代避免爭產等糾紛發生。

玉山銀建議，可利用信託規劃，透過專業金融機構依需求提供客製化服務，如保險金信託、遺囑信託或安養信託等，讓財富更能靈活運用。當規劃愈完善，愈有機會保障退休資金，使夫妻倆退休生活更為悠閒自在。

隨著女性資產逐年增加，玉山銀建議不論哪一階段，都應做好自身理財規劃，善用「早一點、多一點、好一點」三原則並實際執行，以有紀律、有方法的方式逐步完成規劃，安心享受精彩生活。

玉山銀行退休保險金
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