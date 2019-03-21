勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



在券商及投顧公司推波助瀾下，是否開放勞退自提自選投資平台，近來成為市場話題。截至最新發展情勢，執政黨民進黨和勞動部表態不支持，因為一旦開發勞退自提自選，不僅無法保障勞工退休生活，只有券商和投顧公司獲利。

券商及部分學者都瞄準勞退自提這塊大餅，結合金管會推出勞退自選投資試驗平台，不過此舉已引發勞團大反彈，勞動部調查更顯示，有五成勞工反對勞退自提自選，隨著2020年總統大選升溫，執政的民進黨擔憂衝擊勞工選票，紛紛調整風向，表態反對。

只有國民黨不怕勞工反彈，勇敢站在券商這一邊，立委賴士葆提案支持勞退自提自選，還有多位藍委今日質詢要勞動部師法私校退撫基金，研議開放勞退自提自選。

主張開放勞退自提自選這派，多認為民間業者操作績效比較佳，可藉此提高勞工退休金。但實際上，任何買過基金民眾都知道，投資有賺有賠，愈是積極投資，經濟情勢佳時固然收益漂亮，但經濟情勢逆轉時就虧很大，很難保證穩購不賠，以私校退撫基金操作績效為例，去年金融行情波動激烈，其虧損幅度遠大於勞動基金。

其次是，絕大多數勞工每天忙碌營生，難具備自操的高度專業，即便業者規畫「保守型」、「穩健型」、「積極型」選項，看似簡單，但也難保證一定穩賺不賠。勞動部官員也坦言，一旦開放自提自選，屆時賠錢了，誰負責？還要全民或政府買單？

熟悉內情的官員表示，說穿了，券商看上勞退自提自選，盤算的是政府有保證銀行定存2%利率之收益，而且勞工自提6%免稅，由業者代操，不只手續費賺飽飽，賠錢還由國家保證收益，等於一筆錢任業者大玩特玩，天底下有如此穩賺不賠之生意，難怪券商趨之若鶩，國民黨立委護航，聯手要吃勞工退休老本。