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郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

搶無卡族消費商機 VeryBuy與日商推後支付服務

2019-03-20 18:49經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

跨國電商平台「VeryBuy非常勸敗」，20日宣布與日商日商恩沛（Net Protections）完成合作對接，3月起推出「AFTEE後支付」新服務試營運，開放部分用戶體驗，主攻無信用卡、或希望降低信用卡使用頻率的消費族群，特別是過去因為無卡而未能進行海外購物的首購族群，希望提供行動購物的支付新選項。

據內政部及聯徵中心最新數據資料顯示，台灣15到80歲具消費力、但未持有信用卡人數近1000萬人，包含學生、收入不固定的打工族、從事低底薪高獎金的工作者及家庭主婦等，台灣智慧型手機與平板高度普及，這些「無卡族群」早已也是「滑世代」的一份子，更是電商產業尚未觸及的新藍海客群。

「無卡後支付」服務主要以「無卡滑世代」為服務對象，使用手機號碼SMS身份驗證即可開通使用，提供使用者「先享受、後支付」的行動購物場景。

VeryBuy非常勸敗表示，目前跨境購物多數平台都需要使用信用卡或Paypal帳戶才能進行消費，消費者往往會擔心個資外洩，或輸入資料過程繁冗。導入後支付服務後，VeryBuy開放所有未曾體驗過的新會員使用後支付服務，並提供100元鼓勵金，只要在平台下單，到貨後確認物件沒有問題，30日內透過簡訊或App、到實體超商繳費即可。

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