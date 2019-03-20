台新女子半馬4月14日鳴槍 刷玫瑰卡買路跑險享優惠

2019-03-20 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



由台新銀行冠名贊助，全年國內規模最大的女子路跑賽事「2019台新女子半程馬拉松」，將於下(4)月14日清晨在台北市政府前廣場起跑，並以「#姊無畏」為主題，象徵女性無所畏懼，愈是艱難愈能展現更好的自己，主宰自己的步調及方向。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟20日表示，台新銀行玫瑰卡「認真的女人最美麗 有刺 更有魅力」的主張與本次路跑活動主題精神不謀而合，期待4月14日每一位參與路跑活動的女性朋友都能展現自新與美麗，跑出個人最佳成績。

黃天麟指出，台新銀行已經連續兩年冠名贊助女子路跑，為了鼓勵玫瑰女生愛自己、多運動，所以再次與長期支持全球路跑活動的New Balance合作，不論民眾是否參加路跑，4月14日前到New Balance指定門市刷台新玫瑰卡購買女性運動商品，為自己的運動裝備升級，可享消費滿3,800元現折600元優惠。

台新銀行也與新光產物保險獨家規劃路跑險，提供參加「2019台新女子半程馬拉松」的跑者，最高50萬元的醫療保障。隨身手機定額5,000元的意外保險金，保費最低僅需52元起，參賽者在4月13日前完成網路投保，即可在路跑當天享最完整、安心的保障。

台新銀行表示，使用台新玫瑰卡繳交保費除享有1%現金回饋外，可再抽價值2,990元的Garmin Vivofit 4 智慧手環。由於民眾投入路跑市場的人數逐年穩定攀升，黃天麟表示台新銀行將持續與新光產險合作，讓每位「認真」的跑者都能夠安心投入賽事，全力向前衝刺。

除了在New Balance指定門市刷卡消費優惠外，台新銀行也為玫瑰卡友推出「玫瑰食尚新主張」美食活動，最受名媛貴婦推崇的台北文華東方酒店青隅餐廰「嬉春森遊」經典英式下午茶饗宴，於4月19日前持台新玫瑰卡至該餐廰享用下午茶可獲贈嬌蘭全新上市「我的印記玫瑰針管淡香水」乙份。

此外，國內知名星級飯店buffet 85折、下午茶最優二人同行一人免費等超值優惠，玫瑰卡友還可獲得「我的印記玫瑰針管淡香水」乙份。

台新銀行表示，尚未持有台新玫瑰卡的民眾在4月30日前透過指定線上通路申辦且刷卡消費達到門檻，就有機會獲得限量Miss Dior花漾迪奧淡香水精巧版。