永豐金：東南亞新設據點、下半年設數位帳戶迎戰純網銀

2019-03-20 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



永豐金今（20）日舉行法說會，由金控總經理朱士廷主持。朱士廷指出，今年獲利政策瞄準新南向，將朝東南亞新設據點。

朱士廷表示，去年海外業務營收占比為25％，希望今年海外收益可以有雙位數成長，今年有規劃將新增海外據點，以東南亞為主，但目前雙方主管機關尚未核准。

國內部分，銀行擬在第3季設立數位銀行帳戶，以迎戰純網銀，強化永豐銀數位金融動能，類似台新銀Richart、但不會直接做一個次品牌，希望可吸引年輕族群的品牌忠誠度，建立品牌形象，永豐銀行總經理莊銘福表示「這將是一個長期抗戰」。

莊銘福表示，數位帳戶看的是長期投資，鎖定初出社會的新鮮人，這一個族群初期對銀行獲利貢獻不大，但有一定品牌忠誠度，永豐銀希望藉此建立品牌形象，這個投資將是必然要走的路。

至於純網銀的發展，莊銘福指出，不清楚他們的營業計畫與目標客戶，但永豐銀會希望先確保自己的數位化領先群，因此規劃第3季推出數位帳戶業務，將會與去年底推出的運動信用卡等業務綁在一起。

其他業務發展部摁，莊銘福表示，2018年總放款成長6.6%，成長動能主要來自於法金放款年成長12.3%，其中大型企業放款與中小企業放款分別成長10.4%與15.9%，今年將在既有市占率下，持續深耕優質客戶。

永豐金證券去年稅後盈餘4.65億元，其中手續費淨收益較前一年度成長7.6%，

永豐金證券總經理江偉源表示，今年將持續擴展多元化收入來源，包括提升通路經營效率、強化客群經營、持續發展複委託業務，並以數位科技提升現貨市占率。

江偉源表示，去年因債券部位較高，且都在交易部位，波動大時候衝擊收益，今年已經調降，去年將鎖定複委託業務，預計可以回到2017年的水準。

朱士廷表示，展望2019年，除持續提升核心收益的成長外，並積極進行數位轉型，持續發展「開放銀行Open Banking」、統籌導入生物辨識科技，提升競爭力。