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壽險資金出走海外...長期低利率的錯？央行說並非如此

2019-03-20 14:44經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行副總裁嚴宗大今（20）日列席立法院財委會，立委賴士葆提及，金管會報告指出，壽險業出走海外是因為國內長期低利率，對此，嚴宗大當場回應，關鍵問題是壽險業海外投資比重為全球最高，比其他國家高很多很多，其次，去年確實是因為美國公債（利率）上來後，利差擴大了一些，但其他國家10年期公債利率，法國0.4%、德國0.09%、荷蘭0.18%、瑞士-0.36%、日本-0.05%。此話顯示，台灣比起這些國家，利率並不算低。

立法院財委會今日邀請金管會主委顧立雄就「如何強化保險業國外投資匯兌風險控管」進行專題報告，並備質詢。

近年來，壽險業資金大量出走海外，金管會報告指出，我國自90年降息以來，除97年金融海嘯前升息至3%以上外，長期處於低利率環境，致保險業資金有尋求國外報酬率較高投資標的的需求。

立委賴士葆質疑，金管會報告第一頁指稱，國內長期處於低利率環境，是壽險業出走海外的主因，這是不是代表金管會砲打中央銀行、保險業跑到海外，都是央行害的？

在場的嚴宗大回應，關鍵問題是壽險業海外投資比重是全球最高、比其他國家高很多很多，而今日早上查了一下，其他國家10年期公債殖利率，法國0.4%、德國0.09%、荷蘭0.18%、瑞士-0.36%、日本為-0.05%。嚴宗大雖未明言，但此話顯示，台灣比起這些國家，利率並不算低。

對於壽險業的問題，央行官員指出，隨著國人財富持續增加，理財方式更加多元化，同時資產配置亦更趨全球化，如近年國人增加購買期限較長及具節稅效果，包含外幣保單在內的各式保單，以致近年壽險公司保費收入不斷增加，因而必須運用部分資金投資海外金融商品。

而壽險公司的資產負債期限存在錯配問題，以 2017年為例，壽險業負債面的保險負債平均存續期間約20至25年，而資產面的投資平均存續期間約8至10年。

受此影響，壽險業對長期投資需求大，但國內公債發行規模小，且平均剩餘年限不及10年，無法因應其投資所需，造成壽險業大幅增加國外投資。

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