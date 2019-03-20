銀行公會赴紐約辦研討會 八家國銀董總帶隊出席

2019-03-20 13:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



銀行公會昨（19）日於紐約舉辦連續兩日「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，國內計有12家銀行共同派員參團，其中有八家銀行由董事長或總經理親率總行高層、法令遵循、內部稽核或負責國際業務之主管出席，美國演講貴賓、各銀行總行及海外分行等金融人士合計125人參與。

銀行公會理事長呂桔誠致詞時表示，今年是銀行公會第3度在紐約舉辦研討會，也是今年度第1場海外法遵研討會，顯示臺灣銀行業對於美國市場之重視與珍惜，美方對於銀行公會近年來多次赴紐約辦理法遵研討會也表示肯定與讚賞，認為有助於提升台資銀行的法遵與內控效能。

銀行公會除了舉辦大型法遵研討會外，自去年起陸續在東京、紐約、洛杉磯、香港、雪梨等地辦理5場台資銀行海外分行集體自律機制會議，透過於各國際金融重鎮舉辦研討會及會員集體自律機制會議，讓所有參與銀行形成法遵的集體自律意識與行動，建立國銀海內外法遵主管及經理人互動交流及分享平台。

金管會銀行局副局長莊琇媛於專題演講時，特別向與會者說明主管機關近期發布防制洗錢、內控內稽等相關規範修正重點，以及去年(2018年)11月APG對我國第三輪評鑑概況，並且重申金融機構應塑造重視防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)之文化，要求金融機構之董事會及高階管理人員應瞭解其洗錢及資恐風險、AML/CFT計畫之運作，並採取適當措施。