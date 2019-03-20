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南山變更收費波及2萬保戶 金管會下月開罰

2019-03-20 13:27經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

南山人壽變更收費方式，導致2萬多件保單停效，金管會主委顧立雄今（20）日在立法院首度表示，一個月內會作出處置，對南山人壽開罰，目前正由公司陳述意見中。

2017年底南山人壽大砍100多名收費員，不再由收費員收費，改由保戶自行繳納保費，有保戶因未注意變更繳費方式，而沒有繳交保費，導致保單停效，在去年引發爭議。

顧立雄今日在立法院答覆立委江永昌質詢時表示，有關南山人壽變更收費一事，會在一個月內作出處置。

金管會保險局長施瓊華在會後表示，主要是南山變更收費方式，跟客戶約定要派人收費、自行繳費，要保書已給客戶勾選，成為契約一部分，跟客戶約定內容要變更，就必須經客戶同意，客戶若不同意，公司還是要派人收費，你應該跟客戶好好溝通，不是直接發個通知請保戶去繳費，這對客戶權益很不適當。

南山人壽此作決策，內部評估流程有無做到消費者保護，施瓊華表示，我們覺得公司決定這件事過程有疏失，有礙健全經營之虞，金管會很快作出處分。

至於影響多少保戶？施瓊華表示，共有2萬多件保單，因此停效的有200多件，另外墊繳的有2,000多件。

金管會處分後，南山這些保單不能停效，也不能跟客戶收墊繳的相關費用。

施瓊華表示，這是有史以來，第一次有保險公司變更收費方式後，客戶不同意，仍要客戶自行來繳費，很多公司都會勸客戶接受，客戶若不同意，公司仍會派人跟保戶收費，南山此舉已違背契約約定。

南山人壽保單金管會
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