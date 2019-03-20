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中華郵政推出台灣Pay「郵政金融卡雲支付」

2019-03-20 12:43經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

中華郵政公司在行動支付領域不斷推陳出新，透過科技為民眾帶來安全及便利的數位化金融新體驗，繼與台灣行動支付（股）公司及財金資訊（股）公司合作開辦「郵政手機VISA卡」後，續於今（20）日推出台灣Pay「郵政金融卡雲支付」發卡服務，提供全國1,500萬郵政金融卡儲戶於「台灣行動支付」APP內申請下載後，即可在iOS及Android手機上進行金融卡交易，不須更換SIM卡及臨櫃申辦，便利又安全。

中華郵政公司表示，儲戶可開啟並登入「台灣行動支付」APP後，以「郵政金融卡雲支付」進行轉帳、提款及繳費(稅) 等交易，或於大型商場、百貨公司、咖啡廳等貼有「台灣Pay」標誌之特約商店，進行感應刷卡（限Android手機），或於市集攤販、知名商圈、超商量販、觀光景點與校園，包括全家、萊爾富、OK、錢櫃KTV、聖德科斯、台北希望廣場、建國花市、永康商圈、故宮博物院、高鐵以及大學院校與其周邊商圈等進行台灣Pay掃碼付款交易。跨境電子支付服務亦將結合「台灣Pay」QR Code之付款功能，屆時可提供民眾在淘寶網及天貓商城進行掃碼購物。

中華郵政公司近年來積極推動數位金融服務，建置「電子支付連結郵政儲金帳戶付款共用平台」、發行感應式VISA金融卡，並開辦「台灣Pay」掃碼付等服務，提供郵政儲戶更便捷、安全的金融體驗。

今年度使用「郵政金融卡雲支付」進行跨行轉帳、於ATM跨行感應及掃碼提款，可享不限次數之免手續費優惠，歡迎持卡人多加使用。

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