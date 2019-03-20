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A股入摩入富 估吸金逾5,000億人民幣

2019-03-20 11:59經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

在中國政府政策作多、美中有望敲定貿易協定，以及中國監管機構對於金融風險控管趨於寬鬆等利多下，帶動陸股強彈，上證指數重回久違的3,000點關卡之上。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，MSCI將A股計算權重的納入因子上調至20%，加上富時羅素指數亦將於今年6月起納入A股，可望吸引逾5,000億人民幣資金流入A股，A股牛市可期。

其中，基本面穩健、財務透明度佳醫藥、食品飲料等消費類股，可望獲得外資青睞。

葉宇真指出，今年上証指數一度站上3,100點，且搭配上兆元人民幣的成交額，A股今年進入牛市跡象漸增。上證指數今年2月上漲14%，數據顯示，上證指數單月漲幅達到14%的月份均處於牛市加速上漲期，如2006年5月、2006年12月、2009年3月、2009年7月以及2015年3月。另外，創業板指數今年2月單月更大漲25%，單月漲幅創歷史新高。

葉宇真表示，近期大陸股市強勁上攻，短線漲多後難免震盪，而依據湯森路透3月8日的資料顯示，預估2019年陸股企業獲利成長可達12.3%，預估本益比為11.7倍，為近三年之中間偏下緣，顯示基本面無虞，短線拉回可視為健康整理，有助於多頭走勢延續。

A股陸股
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