壽險5,687億投資海外ETF幾乎沒避險 前三大是這三家

2019-03-20 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



保險業投資海外ETF基金金額高達5,687億元，幾乎沒有避險，立委曾銘宗今（20）日上午表示，如果發生海外市場大跌，會危及保戶權益，金管會主委顧立雄則表示，金管會將訂預警指標，而且投資ETF金額占保險業海外總投資比率僅約2.2%，不至於影響保險公司經營健全性 。

保險業近兩年匯兌損失持續擴大，引發外界關注，也成為立委關切議題，金管會主委顧立雄赴立法院財政委員會，就「如何強化保險業國外投資匯兌風險控管」進行專題報告。

曾銘宗表示，壽險業大幅增加ETF投資是在顧立雄任內，總金額高達5,687億元，幾乎都是債券型基金，早期有股票型，投資連結國外的債券，但現在大部分是公司債，有一定的風險。5,687億元集中在那幾家壽險公司?有沒有避險？

顧立雄表示，前三家是南山人壽、富邦人壽和台灣人壽。因為是以新台幣計價到國外的投資標的，完全沒有避險。

顧立雄表示，以國外投資總額16兆元多來看，債券型的ETF比率是2.2%，目前看起來還不至於影響保險公司經營的健全性，但擔心未來發展狀況，金管會去年7月已發現此問題。

金管會擬對風險係數進行調整，會做預警指標，現在債券型的ETF已經有比較高的風險系數，目前在考慮匯率的風險系數，因為投資國外的標的，本來就反應在淨值上，將就對於淨值變化的情況進行了解。

曾銘宗表示，現在才要預警，金管會根本是後知後覺。顧立雄表示，國外投資上現有天花板，在投資金額還在可以控制範圍下，建構預警指標，現在來做都還是合理的。