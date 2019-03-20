誰害壽險匯損創新高？金管會槓央行

2019-03-20 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



去年保險業匯損創新高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 保險業去年匯兌損失高達2,323億元，到底是誰導致保險業匯損持續擴大 ？金管會槓上中央銀。金管會表示，是因為長期低利環境造成，中央銀行則拿出數據顯示，其他國家公債殖利率也相當低，但台灣壽險業國外投資比重卻是全球最高。

保險業2017年匯損新台幣1,761億元，去年匯損擴大到新台幣2,323億元，創歷史新高，引發外界關注，也成為立委關切議題。金管會主委顧立雄今日赴立法院財政委員會，就「如何強化保險業國外投資匯兌風險控管」進行專題報告。

根據金管會提出的報告，保險新契約保費收入大量成長，形成保險業資金去化壓力，加上我國自2001年降息以來，長期處於低利環境，至保險業資金有尋求國外較高報酬投資標的的需求。

國民黨立委賴士葆表示，金管會說是長期利率低環境，才會讓保險業去海外尋找投資標的，這是金管會在砲打央行。

央行副總裁嚴宗大表示，我國壽險業海外投資比率全球最高，而且比其他國家高很多很多，去年因美國10年期公債殖利率上揚，導致台美公債利差擴大，但是比起其他國家10年期公債利率，法國0.4%，德國0.09%，荷蘭0.18%，瑞士-0.36%，日本－0.05%，台灣10年期公債殖利率不算特別低。

賴士葆表示，顯見低利並非台灣壽險業大量赴國外投資主因，嚴宗大的意思是，台灣的利率根本不低，是金管會的報告亂寫，金管會不要砲火四射，射到別的單位。

顧立雄表示，壽險業投資國外，主要是因為新契約保費收入逐年提高，吸收這麼多保費，台灣屬於小型經濟體，國內投資無法滿足，才會需要去國外尋找高報酬投資標的。

保險公司招攬商品時，需注意所同意的投資報酬率是否過高，顧立雄表示，若對消費者宣告的報酬率過高，保險公司就得投資到更高報酬率的標的，因此保險公司在做保險商品的定價時，也必須要注意。