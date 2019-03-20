華映67億元聯貸案有無問題 金管會啟動專案金檢

2019-03-20 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今天在立法院答詢表示，台銀主辦的華映67億元聯貸案，檢查局已啟動專案金檢。

立委黃國昌質詢指出，華映聯貸案67億元，可以收回嗎？顧立雄表示，金管會已專案調查中，主辦行台銀說都有十足擔保，相關調查結果，會在一個月內完成。

立委余宛如質詢時也關注，公股行庫承作的華映聯貸案，會否變成呆帳？顧立雄說，目前銀行全部都提列備抵呆帳，以台銀為首的銀行均有十足擔保，檢查局已進行專案檢查。