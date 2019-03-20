金管會炮打央行低利導致壽險業匯損虧大？央行駁斥

2019-03-20 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立委賴士葆今（20）日在立法院財委會質詢指出，金管會說國內利率太低是導致保險業資金跑到國外、匯損擴大原因之一，炮打央行，央行副總裁嚴宗大表示，國內保險業國外投資比重是全球最高。

賴士葆表示，去年壽險業匯損2,323億元，原因之一是國內長期處低利率，導致保險業資金跑到國外，這是打槍中央銀行，白話文講是這樣，賴士葆問央行副總裁嚴宗大，人家炮打你？

嚴宗大表示，國內保險業國外投資比重是全球最高的，去年利差因美公債上來而擴大，但國外十年期公債殖利率，德國0.09%、瑞士負0.36%、法國0.4%、荷蘭0.18%。

賴士葆表示，所以央行的意思是國內的利率不算低，金管會報告亂寫？金管會主委顧立雄表示，美元新契約保費收入增加也是國外投資增加原因。

根據金管會書面報告，國外投資比重偏高主要有兩原因，包括第一、國人偏好儲蓄，喜好投保高儲性質保險商品，且多採躉繳或短年期限期繳費設計，造就新契約保費收入大量成長，形成保險業資金去化壓力。

第二、我國自2001年降息以來，除2008年金融海嘯前升息至3% 以上外，長期處於低利率環境，致保險業資金有尋求國外報酬率較高投資標的的需求。