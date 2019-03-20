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國泰信心調查：民眾信心走升 買房意願小幅回升

2019-03-20 09:27聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

國泰金控。圖／國泰金提供
國泰金控。圖／國泰金提供
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國泰金控今天發布3月份國民經濟信心調查結果，調查發現，儘管經濟數據持續疲弱，民眾經濟信心連2月走升；民眾對2019年經濟成長率的預期平均值依舊維持在2.2%；因政策風險趨緩，股市樂觀情緒與風險偏好升分別為2017年12月及2018年4月以來的高點；買房意願出現趨勢小幅回升的跡象。

最新景氣對策信號從代表低迷的藍燈回升到黃藍燈，但是景氣領先、同時指標持續下跌，加上2月製造業採購經理人指數仍處在50以下的萎縮區間，顯示景氣成長動能仍弱。

所幸美、中雙方在貿易相關議題上朝向正面發展，國泰調查指出，3月的景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數顯示民眾經濟信心連續兩個月同步走升，且升幅擴大。民眾對未來六個月的就業展望信心持續上揚至-25.7，對於薪資展望樂觀指數也已經連續4個月處在正值。

在經濟信心與就業市場信心的支撐下，民眾消費意願也同步回溫，其中大額消費意願指數(2.2)連續兩個月處在代表樂觀的正值。

國泰調查發現，美、中貿易談判持續偏正面方向發展，聯準會政策態度轉偏向寬鬆，以及英國硬脫歐的風險下降，帶動台股跟隨全球股市回升。調查期間台股指數都持穩在10200以上，加上民眾經濟信心提供支撐，使得民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數連兩月彈升。

針對對於過去及未來6個月居住地附近住宅房價變動，調查發現，有約40%的民眾認為房價仍將在正負3%間盤整，與2017年的調查結果類似，但認為房價漲幅超過3%的比率明顯上升，高於2017年調查時的23.5%及24.1%。反應在近期民眾的買賣房意願指數上，也同步出現趨勢小幅回升的跡象。

景氣對策信號國泰金控
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