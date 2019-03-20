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利率低壽險資金往外跑 金管會：保險商品定價也有問題

2019-03-20 09:26經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

國內利率太低，壽險業資金不斷往外跑，金管會主委顧立雄今（20）日在立法院表示，保險業者也要注意商品定價問題。

立法院財委會今日要求金管會針對「如何強化保險業國外投資匯兌風險控管」進行專案報告，金管會指出，到今年1月止，保險業國外投資總額為16.73兆元，約占整體資金的68.06%。

金管會並分析，國外投資比重偏高主要有兩原因，包括第一、國人偏好儲蓄，喜好投保高儲蓄性質保險商品，因此我國儲蓄性質較高保險商品的新契約保費收入占率在去年達到54.3%，保障型保險商品及高齡化保險商品新契約占率則約45.7%。

其中，高儲蓄性質保險商品多採躉繳或短年期限期繳費設計，造就新契約保費收入大量成長，形成保險業資金去化壓力。

第二、我國自2001年降息以來，除2008年金融海嘯前升息至3%以上外，長期處於低利率環境，致保險業資金有尋求國外報酬率較高投資標的的需求。

對於壽險業國外投資投資太多，是否因國內利率太低，要不要跟中央銀行溝通一下？顧立雄表示，他個人覺得某種程度，保險公司招攬商品時，也要注意到他同意的投報率是否也有過高問題，因投報率過高，要放到更高的投報率（投資），因此保險商品定價也要注意一下。

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