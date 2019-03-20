親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

王子復仇來了…張國煒絕情波音 對星宇是好是壞？

中信證券「中信亮點」App上市 引領行動理財新趨勢

2019-03-20 08:21經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中國信託綜合證券致力發展數位金融，透過電話訪談、投資人深度面訪、眼球實驗、量化問卷等方式，調查超過千位投資人的投資行為與經驗後，中國信託證券推出全新開發的「中信亮點」App，結合「買點雷達」、「歷史回測」、「e指停利」三大突破性功能，提供投資人便利的行動理財服務。

中信證券表示，「買點雷達」是以數據分析各種指標勝率，提供定存股不同目標殖利率及年平均現金股利的股價試算，幫助投資人掃描買點時機；「歷史回測」免費提供用戶自行設定進出場條件、回測時間與多空方向，以歷史數據推算報酬率，讓投資人驗證自己的投資策略；「e指停利」則是透過設定停損停利提醒，輔助投資人克服追高不肯賣、反轉不認賠的心理狀態，並連結中信證券投資顧問，只要成為會員，即可即時收到投顧的專業投資建議。

「中信亮點」APP的使用介面是根據投資人經驗，以直覺式操作為設計重點，減少投資人操作時的負擔，其中，「股票管理介面系統」未上市就榮獲經濟部智慧財產局審核通過，成為業界首創投資管理新型專利。此外，「中信亮點」APP首頁還提供客製化功能與庫存新聞資訊，搭配人性化的功能介面，打造流暢的使用體驗。

中信證券將於明（21）日起接連推出「點亮臉書三部曲」活動，「首部曲：找到亮點」透過影片認識「中信亮點」App，留言還能抽威秀影城電影票電子兌換券。活動詳情請上Facebook「中國信託股市情報讚」粉絲專頁或中信證券理財網

中信證券推出全新開發的「中信亮點」App，由中信證券總經理林明杉（右二）、中國信...
中信證券推出全新開發的「中信亮點」App，由中信證券總經理林明杉（右二）、中國信託金控數位金融處處長蘇美勳（左三）、中信證券副總經理林雅陵（右一）、財經主播路怡珍（左二）、財經部落客阿格力（左一）共同啟動。圖／中信證券提供
分享

中信中國信託APP
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

合庫金去年財報 兩大驚喜

2019-03-19 23:49

上市櫃設置獨董 四個放寬

2019-03-19 23:30

解決獨董荒 金管會放寬限制

2019-03-20 00:28

勞退自選 投資新選擇

2019-03-19 23:49

杜英宗：壽險業漸漸好轉

2019-03-19 23:49

中租今年獲利 續攀峰

2019-03-19 23:49

推動醫療救助 南山人壽六年砸3.3億

2019-03-19 23:49

合庫金當包租公 年收租金4億

2019-03-19 23:49

薪委會成員條件 鬆綁

2019-03-19 23:26

清明節竟有「掃墓意外險」這種保險最高理賠300萬

2019-03-19 22:30

市場波動大 1月底外幣保單新契約保費收入年減25%

2019-03-19 20:21

解決獨董荒 金管會祭這四招

2019-03-19 19:52

壽險去年匯損創新高 金管會三管齊下降風險

2019-03-19 18:11

全台券商前2月獲利 年增4.3％

2019-03-19 14:28

提升獨董品質 中華獨董協會成立

2019-03-19 14:16

今年擬增提百億準備金 杜英宗：要對台灣壽險有點信心

2019-03-19 13:13

美元指數持續受挫 新台幣盤中升破30.8

2019-03-19 11:56

純網銀結盟電商 擺開陣勢

2019-03-15 03:27

純網銀國家隊營運長 莊瑞德出任

2019-03-15 03:27

金融債發行 今年衝千億

2019-03-13 23:17
看更多

熱門文章

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18

「波音粉」的小K買空巴？張國煒買17架A350是這原因

2019-03-19 15:11

星宇狂買空巴飛機 張國煒首次說出「變心」原因

2019-03-19 15:10

台灣第六大富豪 正新創辦人羅結95歲辭世

2019-03-19 10:24

星宇跟「韓流」到高雄？ 張國煒：宵禁、市場是問題

2019-03-19 16:19

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

2019-03-19 17:20

星宇航空斥資60億美元 採購17架空巴A350

2019-03-19 10:19

沒有人的溫度！小七無人店擴展計畫今年暫時擱置

2019-03-19 14:49

勞退新制開放勞工自選投資？勞動部長說要「攬牢牢」

2019-03-19 12:11

正新創辦人羅結辭世 法人估遺產稅上看10億元

2019-03-19 13:25

張國煒證實：將親自接第一架飛機回台

2019-03-19 16:22

王子復仇來了…張國煒絕情波音 對星宇是好是壞？

2019-03-20 09:00

合庫金去年財報 兩大驚喜

2019-03-19 23:49

統一超加快展店 讓利加盟商

2019-03-19 23:37

當初500元創業，現在開每晚萬元旅館...一個超狂高雄建商，如何變韓流大贏家

2019-03-19 15:31

勞工自提6%免稅 將擴大適用

2019-03-19 23:35

勞退條例審查 藍委爭送利多

2019-03-20 00:16

刪除資遣費上限六個月？勞動部這麼說

2019-03-19 12:12

星宇啟動新布局 2030年擬擁50架飛機

2019-03-19 13:44

星宇首航張國煒親自開「航空公司老闆親自檢查飛機」

2019-03-19 16:08

空中巴士A350XWB 先進環保受青睞

2019-03-19 11:58

上市櫃設置獨董 四個放寬

2019-03-19 23:30

壽險去年匯損創新高 金管會三管齊下降風險

2019-03-19 18:11

解決獨董荒 金管會祭這四招

2019-03-19 19:52

今年擬增提百億準備金 杜英宗：要對台灣壽險有點信心

2019-03-19 13:13

星宇航空備戰 砸1800億元購機

2019-03-19 14:37

經濟解析／陸擴大採購美半導體產品 恐排擠台灣IC設計

2019-03-19 11:34

杜英宗：壽險業漸漸好轉

2019-03-19 23:49

勞退兩新案 民進黨團不支持

2019-03-20 00:15

蘋果推新iMac 供應鏈樂

2019-03-19 23:32

採擴大書審報營所稅 稅局盯

2019-03-19 23:46

提升獨董品質 中華獨董協會成立

2019-03-19 14:16

去年無人繼承遺產解繳國庫 單筆最高金額1,961萬元

2019-03-19 18:58

星宇航空最快今年底開航 張國煒：票價不會坐不起

2019-03-19 18:06

鴻海宣布：威州面板廠2020年底生產

2019-03-19 14:37

資誠調查：智慧型手機超越PC 成線上購物主要工具

2019-03-19 18:47

台光電奪全球三個第一 看好HDI成長趨勢

2019-03-19 14:08

美濃橙蜜香番茄尾盤強勁 今年初攻進小7賣得嚇嚇叫

2019-03-19 17:33

沒溫度…小七無人店 擴點暫喊卡

2019-03-20 00:43

信驊挑戰二千金？外資目標價喊968元

2019-03-20 01:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top