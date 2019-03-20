中信證券「中信亮點」App上市 引領行動理財新趨勢

2019-03-20 08:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中國信託綜合證券致力發展數位金融，透過電話訪談、投資人深度面訪、眼球實驗、量化問卷等方式，調查超過千位投資人的投資行為與經驗後，中國信託證券推出全新開發的「中信亮點」App，結合「買點雷達」、「歷史回測」、「e指停利」三大突破性功能，提供投資人便利的行動理財服務。

中信證券表示，「買點雷達」是以數據分析各種指標勝率，提供定存股不同目標殖利率及年平均現金股利的股價試算，幫助投資人掃描買點時機；「歷史回測」免費提供用戶自行設定進出場條件、回測時間與多空方向，以歷史數據推算報酬率，讓投資人驗證自己的投資策略；「e指停利」則是透過設定停損停利提醒，輔助投資人克服追高不肯賣、反轉不認賠的心理狀態，並連結中信證券投資顧問，只要成為會員，即可即時收到投顧的專業投資建議。

「中信亮點」APP的使用介面是根據投資人經驗，以直覺式操作為設計重點，減少投資人操作時的負擔，其中，「股票管理介面系統」未上市就榮獲經濟部智慧財產局審核通過，成為業界首創投資管理新型專利。此外，「中信亮點」APP首頁還提供客製化功能與庫存新聞資訊，搭配人性化的功能介面，打造流暢的使用體驗。