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2大原因 讓保險業「錢」進海外

2019-03-20 05:46聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣「錢」進海外，金融帳已連34季淨流出，累計流出規模突破4000億美元大關，其中有很大一部份是保險業大舉投資海外所致。金管會分析，國人愛買躉繳或短年期限期繳費設計的高儲蓄性質保險商品，而我國又長期處於低利率環境，2大原因讓保險業錢進海外。

金管會今天將赴立法院財委會，就「如何強化保險業國外投資匯兌風控管」進行專題報告。

央行統計，去年全年資金淨流出519.2億美元，為連續34季淨流出，累計流出規模達4133.1億美元，續創史上最長淨流出紀錄，折合新台幣約12.7兆元，已是近6年的全國稅收。

金管會統計，保險業截至108年1月國外投資總額為16.73兆元，約占整體資金24.58兆元的68.06%。

金管會表示，保險業國外投資比重高，緣於國人向來偏好儲蓄，相較於保障型及高齡化保險商品，更喜好投保高儲蓄性質保險商品，因此我國儲蓄性質較高保險商品的新契約保費收入占比於107年達到54.3%。

其中，高儲蓄性質保險商品多採躉繳或短年期限期繳費設計，造就新契約保費收入大量成長，形成保險業資金去化壓力。

另外，我國自90年降息以來，除97年金融海嘯前升息至3%以上外，長期處於低利率環境，也使保險業資金有尋求國外報酬率較高投資標的的需求。

金管會表示，保險資金主要來自保戶，為確保保險業國外投資時能兼顧風險與報酬，將持續關注國際情勢督促保險業審慎因應，強化保險業國外投資匯兌風控管機制，持續引導與鼓勵保險業者調整保險商品結構，多銷售保障型保險商品，並引導保險業資金投資國內公共建設與新創產業，以促進我國經濟發展。

保險金管會
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