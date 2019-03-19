康健人壽：醫療保險與健康服務需求增加有助強勁成長

2019-03-19 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣社會人口結構改變且平均餘命越來越長，國人對健康保障需求也愈趨多元化。康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）今天表示，看好台灣健康醫療保險市場潛力，可望為今年帶來更多成長動能，康健人壽將專注健康醫療保險市場，透過三大關鍵營運策略，滿足消費者更多健康和保障需求。

康健人壽隸屬於美國信諾集團，為全球最大的保險及醫療健康服務機構之一。康健人壽在台30周年，將持續深耕台灣。

他指出，三大關鍵營運策略，包括拓展多元通路提供民眾不同管道享受更便利的消費體驗、推動差異化價值保障商品與健康服務滿足不同客群需求，以及擴大投資數位科技、消費者需求調查、品牌及金融科技人才以驅動智慧商業模式提升客戶體驗。

康健人壽推出相應的健康醫療保險與健康服務滿足不同需求，包括依消費者調查後全新打造的「從齒健康全面型」定期牙齒保險，以及能夠提供長期失能扶助支援的「一路照護」終身健康保險，還有由企業夥伴合作提供的免費藥師送藥到府、短期居家照護預約等服務，讓民眾能獲得完整的保障支持和關懷協助。

進一步接軌InsurTech保險科技時代，滿足數位時代消費者需求，康健人壽去年導入AI 語音辨識技術、機器人流程自動化提升銷售品質檢核保障客戶權益及服務效率。