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中信證券推全新App 買點全掃描

2019-03-19 22:16經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託綜合證券19日表示，推出全新開發的「中信亮點」APP，結合買點雷達、歷史回測、e指停利等三大突破性功能，提供投資人便利的行動理財服務。

中信證券表示，此為透過電話訪談、投資人深度面訪、眼球實驗、量化問卷等方式，調查超過千位投資人的投資行為與經驗後，所獲致的結果。

其中，買點雷達是以數據分析各種指標勝率，提供存股族不同目標殖利率及年平均現金股利之股價試算，幫助投資人掃描買點時機。

歷史回測為，免費提供用戶自行設定進出場條件、回測時間與多空方向，以歷史數據推算報酬率，讓投資人驗證自己的投資策略。

e指停利則是透過設定停損停利提醒，輔助投資人克服追高不肯賣、反轉不認賠的心理狀態，並連結中信證券投資顧問，只要成為會員，即可即時收到投顧的專業投資建議。

中信亮點App的使用介面是根據投資人經驗，以直覺式操作為設計重點，減少投資人操作時的負擔。

其中，「股票管理介面系統」未上市就榮獲經濟部智慧財產局審核通過，成為業界首創投資管理新型專利。

中信亮點App的首頁還提供客製化功能與庫存新聞資訊，搭配人性化的功能介面，打造流暢的使用體驗。

記者會中邀請理財達人侯昌明、財經部落客阿格力、財經主播路怡珍擔任中信亮點App第一批使用者。

三位專家皆表示，中信亮點App讓他們對投資理財工具有了全新體驗，其完善貼心的功能設計，解決了投資過程中面臨到如何決定買點、如何驗證投資策略、如何確實執行停利停損等多項痛點，即使再忙碌也能夠輕鬆投資。

中信證券總經理林明杉解說中信亮點App。中信證券/提供
中信證券總經理林明杉解說中信亮點App。中信證券/提供
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